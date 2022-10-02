幕後／林佳龍土城造勢74社團登台　「真頭家」無懼烈日傾力相挺

▲蔡英文（中）、陳時中（右）今天前往土城為林佳龍（左）助講。（圖／記者李毓康攝）

記者呂晏慈／新北報導

新北市長選舉倒數55天，民進黨新北市長參選人林佳龍2日下午在土城舉辦「百工百業後援會成立大會」，現場74個社會團體齊聚，吸引超過5千支持者參加，綠色「新北大翻新」旗海飛揚，展現綠營團結氣勢。輔選人士透露，相較上週在民進黨票倉三重舉行的音樂晚會，立委余天展現驚人吸引力，讓超過6千支持者自動自發來讚聲，今天下午的活動展現林佳龍強大的「社會力」，更有不少旅宿、觀光、計程車業者自發相挺，未來還要繼續籌組其他社會力後援會。

此外，身兼民進黨主席的總統蔡英文也親赴造勢現場，第七度與林佳龍合體，高呼「林佳龍是民進黨選對會一致的選擇、來戰新北的唯一人選」，還稱讚林跟自己一樣是「政策控」，自己作為新北市民，一定會投給林佳龍，「我們的決定，不只決定新北和台北的未來，更決定台灣的未來」。

▲林佳龍今天展現號召力，有74社會團體同台力挺。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

輔選人士表示，今天共有74個社會團體出席成立大會，這次完全沒有出動宣傳車或張貼廣告，也沒有動員任何一位公職人員請人來參加，純粹是後援會成員自發參與，就湧進超過5千名支持者，且他們都是各行各業代表的「真頭家」，不少老闆們頂著西曬烈日，坐在台下兩個小時，就是為了傾力相挺林佳龍。

該人士補充，值得注意的是，林佳龍過去擔任交通部長任內，與社會團體建立好關係，不少旅宿、觀光、計程車業者籌組後援會外，醫生、藥師、護理師等醫藥團體後援會也積極響應，未來還會陸續組成多個社會力後援會。

林佳龍今天在致詞時感性說道，從政這數十年來，與許多社團公協會並肩作戰，每個在場的百工百業，都跟自己有共同的故事，呼籲鄉親「一人傳百人，百人傳萬人」，一起來拉票，讓新北大翻新，「地方中央一條心，讓我們逆轉勝贏得最後的勝利」，大家一定要守下來，為了顧台灣拚未來，百工百業一起拚，新北市民一定贏。

今天下午的「百工百業挺林佳龍後援會成立大會」，包括國策顧問呂子昌、蔡天啟、前嘉義市長涂醒哲、立委江永昌、吳琪銘、林淑芬、林楚茵、賴品妤、羅致政、蘇巧慧、前立委呂孫綾，民進黨新北市黨部主委何博文、新北市議員李余典、林銘仁、張錦豪、陳永福、彭成龍、黃俊哲、廖宜琨、鄭宇恩、賴秋媚、戴瑋姍、鍾宏仁、羅文崇、蘇錦雄，市議員候選人山田摩衣、石一佑、李宇翔、卓冠廷、林秉宥、翁震州、高乃芸、張嘉玲、許昭興、彭一書、曾進益、黃淑君、顏蔚慈均出席力挺。