快訊／林佳龍：侯友宜口口聲聲「好好做事」　想的卻是2024

記者呂晏慈、陶本和／新北報導

九合一選舉倒數55天，民進黨新北市長參選人林佳龍2日下午舉行造勢活動，數千支持者齊聚喊凍蒜，綠色「新北大翻新」旗海飛揚。他致詞時痛批新北市長侯友宜說，口口聲聲說「好好做事」，但是心裡想的、腳在走的卻都是2024，「我們要算一筆帳，這12年來新北市還在原地踏步」，並再度拋出10大政見，訴求政黨輪替。

▲林佳龍今天出席土城造勢活動，數千支持者搖旗力挺。（圖／記者李毓康攝，下圖同）

新北市百工百業挺林佳龍市長後援會成立大會今天下午在土城假日藝術廣場登場，包括身兼民進黨主席的總統蔡英文、桃園市長鄭文燦、台北市長參選人陳時中、行政院副院長沈榮津、黨秘書長林錫耀均與會力挺，其中，蔡英文更是第七度與林同台，拉抬林佳龍的聲勢。

林佳龍登台致詞時表示，從政這數十年來，與許多社團公協會並肩作戰，每個在場的百工百業，都跟自己有共同的故事，「新北市已經17年沒有政黨輪替了，從升格直轄市已經10年，但是新北有新嗎？」在侯友宜擔任副市長和市長12年期間，新北市城市競爭力評比一再倒退，《天下雜誌》評比六都吊車尾，《遠見雜誌》評比六都倒數第二名，現在侯友宜口口聲聲說「好好做事」，但是心裡想的、腳在走的卻都是2024。

林佳龍說，新北市承擔了一個重要的角色，北北基桃首都圈1000萬人口，將可透過新北市升級發展，新北若好，台灣就會好，「新北市現在是六都最後，包括經濟力、文教力，甚至社會福利、人均預算六都最低，每一個人都有的公園綠地也吊車尾，每一個圖書館的藏書也最末，所以我們要算一筆帳，這12年來新北市還在原地踏步，還是台北市的衛星城市，甚至是整個首都圈的衛星工廠」。

林佳龍高呼，他提出「海空雙港六星產業計畫」，要讓產業的貨可以出口出去，讓觀光客和商務客可以走進來，讓新北市可以大翻新；他更喊出10大政見，包括補助65歲以上長輩裝假牙、「敬老安心卡」從400元漲至500元、補助青年成家基金10萬元、增加300班幼幼班、興建社會住宅2萬戶、危老都更1坪換1坪、首都通交通月票、綠色交通500點、補助女性凍卵、興建溪北捷運。