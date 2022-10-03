黃珊珊拋5歲納義務教育！柯文哲今喊研議　簡舒培：當副市長時在睡覺？

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊日前拋教育政見，被議員質疑有抄襲爭議；台北市長柯文哲3日更公布教育政策，幾乎與黃珊珊政策雷同，包括5歲幼兒納義務教育等。對此，民進黨台北市議員簡舒培批評，柯文哲為了幫黃珊珊選舉完全不避嫌，若黃珊珊有計劃將義務教育往下延伸，過去當副市長的3年在做什麼？

簡舒培3日下午於台北市議會受訪時表示，柯文哲現在為了幫黃珊珊選舉，完全不避嫌，公然讓政務官在上班時間請假替黃珊珊造勢，再將造勢活動成果拿來當成北市府政見，完全把北市府資源公器私用給黃珊珊，顯示柯文哲在最後的垃圾時間，完全「死豬不怕滾水燙」，就是希望黃珊珊安全上壘，延續他在台北市政府的施政。

▲柯文哲出席台北市學前教育未來展望及政策發布會。（圖／記者袁茵攝）

簡舒培指出，如果黃珊珊繼續當選台北市長，民眾黨將繼續寄生北市府，這是市民無法接受的；過去柯文哲讓徒子徒孫寄生北市府裡面，讓北市府成為民眾黨黨部，未來黃珊珊繼續當選，民眾黨就會繼續寄生，讓寄生狀況越來越嚴重。

至於黃珊珊稱政策雷同是因「市政延續性」，簡舒培批評，「黃珊珊你過去3年在睡覺嗎？」黃珊珊擔任副市長這3年，為什麼要等到離開時才推出政見，「難道過去3年是白領台北市民的薪水嗎？」自己的兒子今年6歲，如果2021年就可往下延伸，自己就能成為受惠者，但因黃珊珊的不作為，造成很多孩子錯失機會。

簡舒培強調，孩子的教育不能等，如果黃珊珊之前在台北市副市長的任內，就有計畫把義務教育往下延伸，「那過去妳擔任副市長的這3年到底在幹嘛？是不是延誤很多孩子的就學時間呢？」

柯文哲3日臨時新增「台北市學前教育未來展望及政策發布會」，宣布私立幼兒園學費差額補貼方案，從原有每學期補助2至4歲幼童的家長1萬3660元（約每月2276元），提高為補助2至4歲幼兒最高每學期2萬5880元（約每月4313元），並研議「國民義務教育向下延伸至5歲」、「3、4歲免學費」等政策。

但黃珊珊9月28日拋出的教育政策內容，就有包括「3、4歲幼兒納入北市免學費幼兒教育」、「5歲幼兒納入北市國民義務教育範疇」，並讓就讀私立幼兒園補助加倍至每學期約2萬7320元（一年5萬4640元）。