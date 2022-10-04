彰化違建大奇觀！上天下地各自擴張　還有超狂「空中步道」

記者唐詠絮／彰化報導

違建大奇觀！彰化市平順街一棟邊間別墅加蓋鐵皮屋在人行道上，連路旁的椅子及路燈全都憑空消失，更誇張的還不只這一件，還有里長位於大埔的延平路住家，將防火巷蓋成自家倉庫，超狂的還有員林市莒光路1處巷道內還搭建空中步道， 引發不少熱議。

▲彰化違建大奇觀。（圖／ETtoday資料照，以下同）

▲鐵皮屋違建蓋在人行道。

根據內政部營建署統計，彰化未拆除違建總數，今年更勝往年激增至9100件，在員林市市區莒光路某一條巷弄內，民宅在巷道上方搭建鐵皮屋，被網友譏稱民間版的「空中步道」，赫然出現在Google街景地圖上，據悉搭建已有20多年，是屋主用來做成曬衣間使用，今天被媒體踢爆，公所建設課也將舉報違建。

▲空中搭建鐵皮屋出現在Google街景地圖。

彰化市大埔延平路，一條狹小的防火通道變身為小倉庫，8月中旬登上網路熱搜，屋主是當地里長，20年前買下左右兩棟房，由於前屋主沒有蓋共同壁，就留下這長20米寬150公分的通道「防火巷」，這土地也是兩棟房各自持有的私有地，便將它興建成一個小隔間，儼然從「空橋變倉庫」。

▲里長將防火巷蓋倉庫。

而昨天彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，鐵皮屋範圍蓋到人行道上，也被網友酸到爆，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，公然蓋在人行道上；彰化市公所3日上午到場會勘，發現比對街景地圖，路燈去年11月還在，如今卻整座消失，有人猜測屋主一定地方民代，才能將公有物「路燈」變不見。

▲地主違法搭棚架。

超狂路霸還有這一樁，2年前彰化市大埔路270巷，早經最高法院判決認定為供公眾通行既成巷道，地主違法擅自搭建圍籬與紐澤西護欄「封路」，嚴重阻礙車輛通行造成騎士受傷，市公所去年1月中旬強制執行拆除，未料地主故態復萌，改搭棚架，讓行經的路人一度以為巷內是在辦婚喪事，違反道路交通處罰條例第82條的規定，已於27日開出1200元至2400元的罰單，警方同時已同步行文知會公所予以拆除。