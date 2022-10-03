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一搜台灣！翻譯筆跳出「放棄台獨幻想」　業者急回應

▲團購翻譯筆。（圖／Irene Yang授權引用）

▲搜尋台灣，卻出現這樣的例句。（圖／Irene Yang授權引用）

記者周亭瑋／綜合報導

一名母親日前團購了支翻譯筆，沒想到孩子在使用時，赫然發現裡面的例句超詭異，像是「放棄對台獨的幻想」、「北朝鮮和南朝鮮應該統一」等語，氣得她直喊不能姑息。對此，該公司發聲明回應，承諾已更新系統並進行全面改善。

網友Irene Yang指出，兩周前為了加速青少年看英文素養題的速度，於是向國內某個粉絲團購買翻譯筆，收到後陪孩子做了一些簡單設定，便交給他自己操作。

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▲團購翻譯筆。（圖／Irene Yang授權引用）

▲連台灣的介紹也......。（圖／Irene Yang授權引用）

怎料，隔天兒子在讀書時突然大喊，「What the fuck！這什麼鬼翻譯！」於是她趕緊一探究竟，結果裡面的例句怪到令人咋舌，居然出現「希特勒更是德國的靈魂，德國就是希特勒」、「北朝鮮和南朝鮮應該統一成一個國家」、「放棄對台獨的幻想，我們流著的是中國人的血液，而不是台灣人」。

Irene怒道，「當下我馬上在群組裡面發問，造成一些小騷動，管理員說隔天會跟廠商反應這個問題，最後得到的是我單機的問題，要我自己再回家重新試。回家後我再重置翻譯筆，並且更新系統，結果得到一樣的反應。」

▲原po表示，這是其他網友提供的。（圖／翻攝自plurk）

▲Irene表示，這是其他網友找出來的。（圖／翻攝自plurk）

此事曝光後，身邊有這款翻譯筆的朋友，也陸續上傳自己發現的詭異例句，她不禁質疑，「這根本是一支萬惡翻譯筆！輸入德國、北韓、伊朗跟馬來西亞，都得到很極端跟低級的範例。這種給孩子使用的產品絕對不能姑息！」

▲原po表示，這是其他網友提供的。（圖／翻攝自plurk）

▲公司急發聲明回應。（圖／取自臉書／小沐良品）

對此，該產品公司「科序有限公司」發聲明表示，「針對此次消費者反應，F01掃譯筆的翻譯例句出現爭議用詞，我們已經聯繫相關部門著手處理，目前掌握到有問題的V5.47版本，也已請工程部更新系統並做詞庫全面改善。目前在小沐良品官網已有更新包，消費者如果是這個版本，可以透過操作說明，手動更新來排除失誤，有任何問題都可以透過客服電話及官方社群與我們聯繫。」

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