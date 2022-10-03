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北韓「7天4射」！南韓影片公開新飛彈警告　可炸毀金正恩地下堡壘

▲▼尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

▲尹錫悅出席國軍日閱兵，雞龍台大練兵場上佈滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓系列飛彈（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻繁，光是7天以內就4度試射彈道飛彈，針對美日韓海上聯合演習、美國副總統賀錦麗訪韓表達高度不滿。對此，南韓在74周年國軍日透過影片首度公開最新的「怪物級飛彈」玄武5型作為警告，聲稱彈頭重量高達8至9公噸，一旦發射可成功破壞金正恩深達100公尺的地下堡壘。

根據南韓《朝鮮日報》，面對北韓連日來發射短程彈道飛彈進行軍事挑釁，南韓終於在國軍日（1日）展開大動作，南韓總統尹錫悅在忠清南道雞龍台閱兵時，現場擺滿K-2戰車、K-9自走砲、天弓飛彈等。

▼南韓在國軍日活動影片中首度公開新研發的飛彈玄武5型

影片中在說明韓國三軸體系之一的大規模懲罰報復（KMPR）武器時，首度公開最新研發的鑽地型飛彈「玄武5型」，號稱攜載全球最重的8至9公噸彈頭，雖然射程僅300公里，不過一旦彈頭重量減少至1公噸以下，射程將可達3000公里以上，成為南韓首款中程彈道飛彈，不僅可以應付來自北韓的威脅，甚至還可以應對中國等周邊軍事強國的挑釁行動。

軍事專家們聚焦在玄武5型所擁有的彈頭，作為大規模懲罰報復的核心武器，一旦南北韓爆發戰事，其8至9公噸重的彈頭，只要發射1枚便可以「軟土深掘」引爆平壤主席宮（錦繡山議事堂）、地下100公尺深的金正恩地下堡壘（防空洞），若玄武5型攜載高爆藥（High-Explosive），甚至可以夷平金日成、金正日遺體所安放的錦繡山太陽宮。

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼玄武5型若攜帶高爆藥，可以破壞深達100公尺的金正恩地下堡壘。（圖／翻攝自YouTube）

另外，若玄武5型將彈頭重量縮減至1公噸以下，甚至射程可以到達3000至3500公里，等於是將中國納入南韓中程彈道飛彈的射程範圍內。

南韓政府消息人士透露，玄武5型在性能上比起玄武4型更加優越。

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