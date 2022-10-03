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館長「喝廖老大飲料」狂讚2品項！　這杯喝一口卻臉色大變

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大連鎖茶坊。（圖／記者許權毅攝）

記者周亭瑋／綜合報導

曾和廖老大隔空交火多次的館長，近日應粉絲要求，買了「廖老大飲料店」裡7種熱門品項，其中黑糖珍珠鮮奶茶和多多綠讓他讚不絕口；然而，喝到這幾種茶類時，館長瞬間皺眉、翻白眼，直呼「我不喜歡的味道，很詭異。」

館長2日在直播中，試喝7款廖老大飲料，他強調，並非故意要測評，而是粉絲敲碗，所以也來試一試，「我是不會去誣賴廖老大的，好喝就好喝，不好喝就不好喝。」不僅如此，在喝每杯品項前，他都會先用白開水漱口。

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椰果鮮奶茶

第一杯算是不錯的開場，館長直呼，「不難喝，很正常啊！這杯的確是用鮮奶泡的，不是用奶精，這杯我覺得可以過。」

▲館長喝了「廖老大飲料」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長一喝打龜綠茶，瞬間面有難色。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

打龜綠茶

在喝一口打龜綠茶後，館長立刻面露難色，不斷擺頭翻白眼，甚至掩面表示「我綠茶喝很多，他這個綠茶就是苦啊！苦澀味真的很重，不知道苦幾點的，而且它喝起來不像綠茶，像很苦的麥仔茶，也不能說他的茶不好，就是泡得太濃。」

黑糖珍珠鮮奶茶

喝到第三杯時，館長點頭直呼，「挖~珍珠（波霸）好好吃喔，我整個精神都來了，那個黑糖味好重。」他直言，波霸煮得蠻好吃的，不過若奶味再重一點更好，整體來說是很好喝的。

他還透露，已經好幾年沒吃過波霸了，這回為了廖老大開吃，同時也連連點頭大讚「好喝的，好喝的，這杯珍珠奶茶我喜歡。」

古早冬瓜青

館長這杯也是喝一口，就皺眉表示「這什麼東西啊？我不喜歡，它有剛剛那杯苦的綠茶的味道，又有冬瓜糖的味道，就是喝起來像綠茶加了冬瓜糖，雖然有把苦味蓋掉，但是我不喜歡的味道，很詭異。」

▲▼台灣賽車教父廖老大旗下飲料店旗艦店今日開幕。（圖／記者許權毅拍攝）

▲廖老大跨足手搖飲後，話題不斷。（圖／記者許權毅攝）

阿娘喂

館長形容，這杯很像在喝味道重一點的檸檬愛玉，「不過回韻的味道有點像香精味，喉嚨感覺像卡了什麼東西，一開始好喝，但那個味道出來後，就不喜歡了，香到有點炸裂欸。」

老大紅茶

「現在是流行茶都泡得很苦嗎？」這杯也是讓館長連連皺眉，表示不難喝，但真的太濃太苦了，「這我不知道怎麼形容，這我沒辦法，太苦了，而且越喝越苦......。」

▲館長喝了「廖老大飲料」。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長覺得「黑糖珍珠鮮奶茶」和「多多綠」很好喝。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

多多綠

最後這一杯，館長笑逐顏開，驚呼「養樂多真是很神奇的東西，你喝得出來剛剛綠茶的味道，但是...欸好喝欸，加多多之後，它就變超好喝欸，怎麼會這樣？

喝完7杯廖老大飲料的熱門品項，館長總結道，「沒有到很難喝，尤其是鮮奶茶、珍珠等，我是能接受的，但你若是跟幾家龍頭手搖飲來比，單純以口感來看...輸慘了。」

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