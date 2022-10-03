918強震釀台東縣35輕重傷+331房受損　縣府展開後續慰問及重建

▲台東縣府團隊展開後續慰問及重建。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

9月17日、18日連續2天花東地區發生規模6.4 、6.8強震，外加百次餘震，造成台東地區縱谷5鄉鎮都傳出災情，台東縣長饒慶鈴日前與建設處及社會處一同前往鹿野及池上等地區慰問，並致贈房屋達不堪居住的家戶慰問金總計18萬元，先緩解受災戶目前面臨的生活問題。

這次地震，台東縣總計34人受傷、重傷1人，已發放10,000元慰問金，公所提報331戶房屋受損，雖有財產損失，所幸無人死亡。縣長饒慶鈴表示，縣府各局處在災害發生後第一時間進駐應變中心，隨時掌握各項最新進度，9月22日中午與5鄉鎮長視訊了解災損狀況，同時宣布對受災嚴重的8鄉鎮提供緊急搶修100萬至700萬元處置費用，並爭取中央專案補助。

台東縣政府社會處指出，依據台東縣政府災害及意外事故慰問金核發要點、台東縣災害救助金核發辦法及台東縣社會救助金專戶設置管理及運用要點等，縣府先主動發放因這次震災房屋受損每戶5千元慰問金；社會處長陳淑蘭表示，社會處也收到外界捐款，將盡速舉辦相關發放事宜，針對受傷民眾啟動一人一社工專案，由社會處福利中心社工主動聯繫傷者進行關懷諮詢，並持續追蹤連結資源協助。

社會處進一步說明，受災家戶可向村里幹事提出受損情形，或由公所主動前往勘查，公所受理並勘查完畢2日內陳報速報表，5日內完成勘查表陳報，1個月內檢具相關文件函報縣政府審查，後續撥款將由縣政府直接核發。