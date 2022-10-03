義消水上救生至湍急河道實際演練　水域專責隊教導救援技巧

▲義消水上救生至湍急河道實際演練。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣消防局水域救援隊聯合關山義消分隊舉行水域救援課程，消防人員穿著救生衣攜帶救生裝備實際操作，當模擬有人受困在湍急的水流中，而由於過程中相當逼真一度讓經過的泛舟民眾是驚叫聲連連，當消防人員成功以繩索橫渡將受困者安全救回時則報以熱烈的掌聲。



關山義消分隊在分隊長周福安的帶領下前往秀姑巒溪實際進行水域救助訓練，規劃課程並由義消和台東縣水域專責隊針對包括IRB充氣式救生艇急流操作、橡皮艇翻覆救助員如何船艇回覆、河中受困如何救出等。周福安說，縱谷地區有卑南溪、大坡池、親水公園等水域，希望藉由水域救生實際演練讓消防人員熟練各項救援技能，經過一整天的課程安排讓大家都覺得收穫滿滿。





台東縣消防局管建興局長表示，建立台東縣專責水域救援制度及落實救災專業分工、提昇水域救援能力，台東縣成立水域專責隊在事故發生時迅速投入救援工作。為了提升消防人員對於溺水事故救援能力，水域救援相關課程是消防局的訓練重點。這次關山義消分隊和水域專責隊聯合進行的水域訓練，由台東縣水域專責隊教官也是關山消防分隊賴垣志分隊長統籌課程執行。



由於此次水域救援的演練地點就選在泛舟熱門地點秀姑巒溪，眾多的遊客也讓河道相當熱鬧。狀況模擬有民眾受困在河道中等待救援，由於河道溪水相當湍急讓演練更加逼真；救援方式分成以救生艇能夠直接援救和無法到達必須仰賴消防員人員前往兩者。消防員以河道一側以石頭堆積和另側則以儲藏稻穀常用的「太空包」作為繩索的固定點，最後有驚無險的成功救回模擬受困的民眾也迎得經過民眾的熱情掌聲。