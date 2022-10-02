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華山文創園區期間10月限定「2022台東設計師週」分享台東特色文創

▲華山文創園區期間10月限定「2022台東設計師週」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲華山文創園區期間10月限定「2022台東設計師週」。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為展現台東特色文創及工藝人才，台東縣政府帶著工藝師一起跨出東部，於1日起至9日將移師台北，進駐華山文創園區玻璃屋，大玩「Mix & Max」精神，融合並加乘歷屆傳承理念。

台東設計師週今年是第3年，台東主展場已於9月25日圓滿落幕，今年主題「Mix & Max藝想無限大」，以跨領域、跨地區、跨世代為核心，Mix（融合）是將參與的設計師、藝術家、工藝家及台東學子「跨界大融合」，透過在地傳統工藝產業與國際新創時尚設計的跨界媒材交流，開創出Max（最大化），打造台東生活品牌的文創形象。

台東縣副縣長王志輝表示，此次論壇後的After Party，除了今年參與共創組合外，也邀請前2屆設計師和策展人與會，大家齊聚一堂「隆重回娘家」，現場有建築師林淵源、設計師周育潤，彼此交流心得，分享台東的幸福感。

此次展覽的共創組合邀請6位不同領域的設計師、藝術家，搭配12組在地傳統工藝團隊，分別為：視覺設計師田修銓搭配以「自然、原味、創造」創作理念的「山野牧人創意木器工作室」，及藍染為名的「享想恭坊」；時裝設計師吳日云，搭配找尋布農傳統編織與刺繡的「阿布斯布農傳統服飾工作室」，及新生代服裝設計團隊「咱有囍」；當代藝術家周世雄，搭配以毛線創作的「米麻岸工作室」，及排灣文化為靈感的「阿布金工」；視覺設計師馬賽 Kyo，搭配擅於手繪、圖文風格溫厚的許佩樺，及排灣族手工藝的「橘色月亮文化工作室」；藝術家陳沛珛，搭配以台東在地資源作為研發創作的核心的「心燈窯坊」，與多材質創作的「台拾壹藝術工作室」；時裝設計師潘怡良，搭配回收材質創作的「J 工廠」，與傳遞工藝文化與手作的溫度的「小織部」。

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