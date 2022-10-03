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台東縣今新增358確診案例　10／3日起開放第2階段莫德納次世代雙價疫苗

▲台東縣今新增358確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣今新增358確診案例。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣2日新增358位確診者，325名民眾戶籍或居住地分在台東、33名為外縣市醫院通報。目前台東縣累計確診個案57712人、居隔者646人。截至10/1下午16點為止，住院收治人數為27、加強版集中檢疫所為68人、居家照護現管人數有2332人。另外，台東縣自3日起開放第2階段對象追加接種莫德納次世代雙價疫苗開始接種。

台東縣衛生局表示，縣內1養護機構今日監測期滿結案，總計縣內目前尚有1養護、3監所、2兒少機構群聚事件監控中，本日共新增1例確診個案，為兒少安置機構的員工，其餘無新增。

為因應Omicron變異株影響及邊境逐步開放後可能之疫情衝擊，為儘速提升民眾抵抗Omicron變異株之免疫保護力，中央宣布10月3日起，開放第2階段對象追加接種Moderna次世代雙價疫苗，且與最後1劑基礎劑/基礎追加劑或前1劑追加劑應間隔至少12週(84天)。台東縣衛生所說明，目前默德那次世代雙價疫苗除65歲以上長者、長照機構住民及18歲以上免疫不全及免疫力低下者等對象可接種外，10/3又新增醫事人員、機場港埠、居家檢疫相關工作人員及航空機組員/船員、機構與社福照護系統相關工作人員、50至64歲成人及18歲以上因外交、公務、洽商等工作需求需出國者。

衛生局提醒符合公費對象請攜帶健保卡及黃卡，如因外交、公務、洽商等工作需求需出國之18歲以上民眾，此類對象前往接種時，除需攜帶健保卡、黃卡之外，亦需攜帶邀請單位邀請證明、目的事業主管機關核准函或公司同意出國證明(3擇1)及機票，供接種單位核對身分。台東縣各新冠疫苗合約院所場次請參閱衛生局官網: https://reurl.cc/rRq0br

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