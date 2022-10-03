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明起開放台東縣民自由撿拾海岸漂流木　 將設3工作站辦理登記

▲台東林管處自10月4日起開放海岸地區保安林滯留漂流木自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東林管處自10月4日起開放海岸地區保安林滯留漂流木自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東林區管理處自111年10月4日至交通部中央氣象局發布下次陸上颱風警報或豪雨特報（台東縣列入警戒區域範圍）為止，期間開放設籍台東縣居民自由撿拾海岸地區保安林範圍內之漂流木，開放撿拾期間，台東林管處於轄管知本工作站、成功工作站及大武工作站等3處設置臨時林產物檢查站，請民眾配合漂流木檢查登記程序辦理。

▲台東林管處自10月4日起開放海岸地區保安林滯留漂流木自由撿拾。（圖／記者楊漢聲翻攝）

開放撿拾區域之漂流木，不論是否為貴重木，只要未經裁切，單支規格符合末徑小於20公分且長度2公尺以下，或單支重量在50公斤以下，無政府註記或烙印標記者，民眾均可自由徒手撿拾。台東林管處也提醒民眾所撿拾之漂流木，若要加工販售，或量體龐大需動用車輛進行載運時，拾得人應攜帶身分證件到臨時林產物檢查站辦理登記，貴重木（紅檜、台灣扁柏、台灣肖楠、台灣杉、巒大杉（香杉）、南洋紅豆杉（台灣紅豆杉）、櫸（台灣櫸）、烏心石、牛樟、台灣檫樹、黃連木、毛柿等）採逐支登記，非貴重木採整批重量登記，以領取官方登記文件，取得漂流木合法產權證明；若民眾撿拾漂流木為自行使用之薪材或蒐藏品，則可直接攜回，無須登記。

民眾在撿拾漂流木時，如漂流木上有國有、公有、私有註記或烙印者，請通報當地林管處或縣市政府運回保管，後續將依民法第八百十條拾得漂流物規定，給予林產物價金十分之一做為報酬。所拾得之漂流木除自用外，如要販售則請民眾到「台灣林產品生產追溯系統」(https://qrc.forest.gov.tw)申請登記，取得追溯條碼後再行販售，同時也鼓勵民眾購買木製品認明台灣木材標章，共同響應及支持合法國產木材。

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關鍵字：

漂流木 肖楠 台東

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