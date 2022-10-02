台東縣公費流感疫苗接種踴躍　半天打完1600劑

▲台東縣公費流感疫苗接種踴躍。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣111年度公費流感疫苗於10月1日起開始接種，首日公費對象接種情況相當踴躍，1日上半天即共接種1600劑，台東縣衛生局呼籲未完成接種疫苗公費對象盡快完成接種。



台東縣衛生局表示，全縣流感接種合約院所共45間合約院所，1日第1階段施打首日，於16間鄉鎮市衛生所及14間合約院所提供公費對象接種，接種流感疫苗是預防流感重症有效的方法，對重症保護力則可達82％，請符合第1階段公費接種對象民眾踴躍前往接種。





今年度公費流感疫苗分2階段，第1階段開打對象，包括醫事及衛生防疫相關人員、65歲以上長者、安養、養護、長期照顧(服務)等機構之受照顧者及所屬工作人員、滿6個月以上至國小入學前幼兒、孕婦、具有潛在疾病之高風險慢性病人、BMI≧30者與罕見疾病及重大傷病患者、國小至高中(職)/五專一至三年級學生、6個月內嬰兒之父母、幼兒園托育人員及托育機構專業人員、禽畜業及動物防疫相關人員等11類；第2階段於11/1開打對象，為50至64歲無高風險慢性病成人。



衛生局提醒前往接種流感疫苗請攜帶健保卡，如為兒童請加帶健康手冊前往接種，流感疫苗可以和其他疫苗(如新冠疫苗)同時接種於不同部位，或間隔任何時間接種。