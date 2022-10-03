有苦甜焦糖、玫瑰起司口味！古娃娃最新「4款超商聯名霜淇淋」來了

▲「全家X古娃娃」最新聯名霜淇淋來了。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

等到新口味了！繼滴妹的「再睡5分鐘」聯名霜淇淋後，全家「Fami!ce霜淇淋」宣布找來古娃娃點心品牌「WA!COOKIES」跨界合作，強勢推出4款全新霜淇淋，不僅有大人系苦甜焦糖口味，，還有女孩最愛「玫瑰起司」以及必吃綜合圓滾滾版「海鹽焦糖」，且通通是搭配限量黑色餅皮及特色杯身，10月5日起正式開吃。

▲激推圓滾滾綜合造型霜淇淋，一次就能吃到海鹽牛奶+慢煮焦糖口味。

「全家X古娃娃」最新聯名霜淇淋來了， 一共推出4口味選擇，其中，必吃大人系苦甜「慢煮焦糖霜淇淋」，使用加了煉乳、奶油製成的焦糖醬，每一口都是苦甜焦糖香又帶有淡淡奶味，另一款「海鹽牛奶」主要選用鮮乳坊鮮奶搭配日本淡路島產藻鹽製成，口感鹹甜涮嘴；同步還有綜合圓滾滾造型霜淇淋，一次爽嗑海鹽牛奶加慢煮焦糖，罪惡爆表，以上3口味只在700間販售雙口味霜淇淋門市限定賣。

▲玫瑰起司霜淇淋有著浪漫粉色外型。

加碼還有少女一定要搶吃的「玫瑰起司霜淇淋」，有著超吸睛絕美粉色外型，嚴選紐西蘭乳酪及乳原料，佐以天然玫瑰萃取液，入口就是玫瑰花香，最後是厚實起司風味外，讓人忍不住一口接一口，於近1300間單口味門市限定販售，且這次的霜淇淋還有專屬限量黑色脆皮餅皮及限量杯身，欠拍又欠吃，10月5日起正式登場。

▲「拿坡里x老干媽」聯名「老干媽風味雞肉披薩」開吃。（圖／業者提供）

消暑霜淇淋吃完肯定也要來點鹹食，「拿坡里X老干媽」首度聯名推出「老干媽風味雞肉披薩」，特意選用老干媽特調獨門醬料搭配唐揚雞塊，再放進洋蔥、青椒等配料，大口咬下可是吃得到爽脆又帶有椒麻尾韻的罪惡滋味，且來店外帶大、小披薩還可享有原價打86折、8折等限定優惠，把握機會衝嚐鮮。

【你可能也想看】

►快掏身分證！10月壽星衝速食店「可樂、薯球免費吃」 只有1個月

►椒麻香尬唐揚雞塊！罪惡「老干媽雞肉披薩」來了 還加洋蔥、青椒

►快訊／全家開出1張千萬發票 中獎名單一次看