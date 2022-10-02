快看email！她無意中發現「外送平台通知」超驚喜：竟然中3張

▲原PO無意間打開電子信箱，發現有3張發票中獎。（示意圖／記者曾筠淇攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

趕快去看看電子信箱！111年7、8月統一發票中獎號碼日前出爐，就有女網友無意中打開電子信箱，結果發現居然中了3張發票，驚喜之餘也趕緊在Dcard發文、提醒其他人，「有沒有朋友們沒事也不會看email，但是其實已經中獎了呢？趕快去檢查看看吧！」意外釣出不少人才發現有中獎，引發話題。

這位女網友以「熊貓發票中獎」為題發文，文中貼出一張截圖，只見電子信箱中有3封「電子發票中獎通知」，都是Foodpanda寄來的信。原PO就說，其實她平常沒事不太會看電子信箱，「意外打開email，發現熊貓的發票中獎，竟然還中3張，對於發票從來沒中獎過的我，好開心啊！」並提醒其他人也去檢查看看。

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▲外送平台寄email提醒用戶發票中獎。（圖／翻攝自Dcard）

貼文一出，有網友馬上留言感謝原PO提醒，紛紛驚呼真的有中獎通知，「看完這篇我也去看了一下，我也中了」、「讚欸真的有」、「看了妳的發文，馬上去檢查信箱，發現自己也有中一張Uber eats 500元的，還看到了雲端發票獎也中500（元）。」

有人則求助，「卡，我不太懂怎麼有發票這回事？要怎麼設定啊？我外送都有發票送來，好煩！懶得手動對獎。」話題吸引專業回覆，「要看店家有沒有跟熊貓配合開發票，有些店家自己開的，你就會收到實體，熊貓開的就會存在系統，中了會通知你、寄信件給你，你再去超商列印兌獎。」還有內行提醒，「可以把熊貓直接歸戶載具唷！中獎直接轉到自己的帳戶裡，還能多一次雲端中獎機會唷！方便許多」