強壓酒醉正妹口愛天搖地動　運將喊「嘴裡沒證據」被索賠250萬

▲北市1名正妹酒後搭小黃遭運將侵犯，提告索賠。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃哲民／台北報導

北市1名開多元計程車司機鄭姓男子，清晨搭載1名喝醉的年輕正妹，涉趁正妹睡著之際，停在路邊在車內強壓對方頭部為自己口交，正妹被嘴裡異物驚醒，力持鎮靜詢問「到了嗎」，安全脫身後才崩潰提告，鄭男刑案被依乘機性交罪判刑3年8月上訴中，正妹另提告求償250萬元，台北地院判鄭男須賠償15萬元，可上訴。

本案發生於前年（2020年）10月24日清晨4點多，當時才20歲的正妹，前1晚和哥哥及朋友在新北市徹夜歡唱KTV，一行人大約喝下18罐啤酒，正妹不勝酒力，卻打算去北市找男網友續攤，網友在平台幫正妹叫車，鄭男駕駛多元化計程車接單載送。

▲受害正妹被嘴裡異物驚醒，裝醉詢問目的地到了沒，才得以保住自己安全。（示意圖／Pixabay）

途中鄭男假裝好意規勸正妹趕快回家休息，見正妹在副駕駛座睡著，鄭男起淫念，竟停在路邊先偷吻正妹喇舌，接著把正妹的頭壓向自己下體為自己口交。

正妹恍惚中感覺嘴裡被塞進異物，彷彿天搖地動，睜開睡眼赫見自己居然臉朝下含著鄭男命根子，還被壓頭上下抽動，頓時酒意全消，為了自身安危，她假裝還在醉茫茫，吐出嘴裡的東西詢問：「我們已經到了嗎？」

鄭男連忙把褲子穿好，敷衍正妹「快到了」，送達目的地後，鄭男還跟正妹的網友說「你朋友喝得很醉」。正妹等鄭男離開，立刻情緒潰堤，怒稱遭鄭男性侵，事後由父母陪同驗傷報案提告。

鄭男到案僅承認跟正妹接吻，其他壞事都沒做，他反指正妹起初開價「只要3萬元就當做這件事情沒有發生」，所以他認為正妹提告別有目的，鄭男還抗辯正妹嘴裡沒驗出他的DNA。

刑案法官查明鄭男車內行車紀錄器於事發時的錄音顯示，女方已醉得答非所問，鄭男突然停在民權東路一段路邊，車內先傳出一陣疑似解開安全帶、調整座椅的聲音，接著就聽到女方發出哼哈與呻吟聲，持續約4分鐘，期間2人都沒交談，女方恢復有條理說話，就是詢問是否已到目的地。

法官指這段錄音顯示的情境與女方所稱遭性侵過程相符，且女方報案後，配合警員開擴音與鄭男講電話，鄭男沒反駁女方質問，僅一再央求「妳願意跟我和解嗎」、「我當面拿一萬塊給妳」等語，據此認定鄭男趁女方爛醉加以非禮。

法官認為女方於事發後約40小時才驗傷，嘴裡的「證據」早就沒了，且女方最初可能想私了，不願提告反覆回想受害經過，所以僅要求3萬元和解，不代表刻意誣賴，但鄭男始終不認罪也沒和解，造成女方身心莫大痛苦，因此依乘機性交罪判刑3年8月，上訴二審審理中。

正妹提起本件附帶民事求償，主張鄭男犯行造成她身心嚴重受創，容易被驚嚇，獨處會緊張發抖，至今持續尋求精神科醫師及心理諮商師輔導，要求鄭男賠償醫藥費與精神慰撫共250萬元。鄭男於案發後已被叫車平台剔除，他說願賠5萬元和解。

本案法官審理認為鄭男犯行確實侵害女方貞操權、情節重大，但女方於事發前就因自身精神疾病引起的失眠症，定時到身心診所就醫，雖有診斷證明記載女方於受害後出現病情惡化情形，內容僅為醫師聽從女方片面陳述所寫，無從確認女方遭性侵而必須定期到精神科就診，所以僅判鄭男須賠償精神慰撫15萬元，可上訴。