基隆女回地攤阿姨家洗澡　穿「寬鬆上衣」躺床遭她公公性侵

▲小花到地攤阿姨家洗澡睡覺，竟遭阿姨的陳姓公公性侵。（示意圖／123RF）



記者柯振中／綜合報導

基隆一名女子小花（化名）與某郵局前的地攤阿姨認識，某次深夜到阿姨家洗澡、換衣服，上床休息時竟遭到阿姨的陳姓公公性侵，嚇得半夜逃回家。基隆地院審理後，判陳嫌6個月有期徒刑。

根據判決書內容，小花患有重度智能障礙，2020年間前往郵局前的地攤購買項鍊，地攤阿姨則幫忙穿耳洞。當天深夜11點收攤後，小花則跟著地攤阿姨回家，返回阿姨與丈夫、陳姓公公的租屋處。

回到家以後，地攤阿姨給了小花一件長版襯衫，讓小花洗澡、過夜。沒想到，小花洗完澡、換完寬鬆的衣物，躺在床上休息時，陳姓公公突然上床，伸手性侵小花。

▲小花被嚇了一跳，但只敢在心裡罵人，忍到凌晨3點，決定走路回家。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



小花半夢半醒間驚覺被觸碰，雖然感到害怕，但不敢出聲，只敢在心裡痛罵，忍到隔天凌晨3點，決定走路逃回家。小花返家以後，並未向父親吐實，直到後來2人因為搭公車發生爭執，進而變成肢體衝突，警方獲報後前往現場，小花才突然鬆口，曾遭到性侵。

對此，陳姓嫌犯供稱，知道媳婦有帶人回家、在浴室內洗澡，但根本沒看過人，他當晚半夜起床，喝完水後去上廁所，接著回房繼續睡覺，根本沒有進媳婦的房間，也沒有看到小花。

不過，基隆地院審理後認為，雖然小花受限於智能發展，有點詞不達意，但對於親身經歷過的事情，仍能真實陳述，且在不同時間、地點重複確認、釐清細節時，都能說出一致的內容，可見小花證詞可信度甚高，並非虛構攀誣。

基隆地院審理後認為，陳男趁著小花入眠、不知抗拒的狀態，徒手性侵小花，妨害小花的性自主權，因此依照乘機猥褻罪，判陳男6個月有期徒刑，可易科罰金。全案仍可上訴。

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完