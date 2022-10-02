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狼父浴室硬上19歲女兒　只為檢查是否處女！情勒對話全曝光

▲▼浴室,廁所,毛巾,馬桶,清潔,家事。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲狼父為了檢查女兒是否為處女，謊稱幫忙搓背，進入浴室指姦女兒得逞。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃資真／台中報導

台中一名19歲女大生在浴室泡澡時，父親稱幫忙拿去角質鹽搓背，從背、腰順勢滑到胸部周圍揉了幾秒後，再往下用右手手指指侵、強吻得逞，事後女兒偷偷錄下與狼父的對話，狼父道歉後竟問「第一次是什麼時候？」怒控父親根本是為了檢查自己是否為處女。案經多次上訴，最高法院最終依強制性交罪判3年4月定讞。

小美（化名）在法庭上淚訴，2019年2月19日，當時為19歲女大生的她在浴室泡澡時，父親突然進來稱要用去角質鹽幫她搓背，沒想到卻是要性侵她，「爸爸他其實還有親我，我記得那個嘴巴還有檳榔的味道，我出來還刷了兩次的牙」、「因為我覺得那個不是爸爸可以對女兒做的事情，可是結束的時候，我就想如果我把這件事情跟媽媽講，媽媽會不會很生氣，所以我是很後面才跟媽媽說的，結果媽媽她竟然也沒有幫我，她就後面到現在也不是站在我這一邊。」

審理時父親堅持否認到底，當天在浴室裡就只有摸女兒的背部、肩部、腰部，「我手有挖一點沐浴鹽去擦她背後幾下，然後我就出來了，我沒有摸她的胸部及陰道。」甚至反控女兒說謊成性，有被害妄想的傾向，是為了達成離家居住的目的而編造此事。

不過，法官勘驗小美事發隔天與父親的LINE對話紀錄中，小美說「爸爸，我覺得昨天晚上那樣子感覺很不舒服，好像也不是親子之間該有的行為，我難過了很久，哭了很久，也感覺很害怕，但是我希望以後不會再發生這樣的事」、「但是我依然把你當我親愛的爸爸看，因為我知道我是你唯一的女兒，希望你能明白，也尊重我的身體。」父親則回「不會再發生這樣的情況了，抱歉，我讓你嚇到了。」

另外，小美偷偷錄下與父親當面對質的音檔，父親先是道歉，下一句卻問「但是我還是想要知道一件事情，第一次是什麼時候？」、「妳沒有當人家父母妳不知道，爸爸媽媽擔心的永遠是自己的小孩子在外面會怎樣，尤其妳國中的時候又有被同學那樣子，爸爸會特別在乎妳在性這方面的觀念是不是有偏差」、「因為妳是我女兒，爸爸是想要更了解妳。」

法院認為狼父犯行事證明確，竟對女兒為強制性交行為，令人髮指，審酌狼父否認犯行，未見反省與悔過，依強制性交罪判處3年4月，最高法院維持前審見解，駁回上訴，全案定讞。

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