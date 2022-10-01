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變態採耳師SPA問「為何沒有舒服的聲音」　手竟伸進女客內褲裡

▲採耳師在幫女子做SPA時，趁機對對方性侵，遭法官判刑（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲採耳師在幫女子做SPA時，趁機對對方性侵，遭法官判刑（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者翁子皓／台中報導

台中胡姓採耳師在為女顧客小花（化名）做SPA時，趁機偷摸她的胸部，還說「我被迷惑了」，見小花沒有大動作反應，竟將手伸進她內褲內性侵。療程結束時，小花因驚嚇，假裝不曉得發生什麼事，回家後才跟男友訴苦並提告。法官審理後，依乘機性交罪，將採耳師判處有期徒刑3年6月，仍可上訴。

小花去年4月18日上午前往預約的SPA店，並由曾服務過她的胡男，為她進行全項服務，小花換上浴袍後，便被帶進包廂內進行療程。胡男為小花進行SPA療程時，每當身體靠近對方，便對她搔癢，猥褻的說「你的聲音呢？為什麼你都沒有舒服的聲音」、「你張嘴呼吸完很性感」。小花雖覺得很不舒服，但未有其他反應。

胡男為小花進行耳燭SPA服務時，詢問對方「要不要抹乳液」，小花以為是肩頸及背部要抹乳液，而允諾並依指示側躺，不料胡男以為小花側躺後陷入熟睡，趁機按摩她的胸部，還說「我被迷惑了，不是故意的」，胡男見小花沒有太大反應，喃喃自語的說「鬼迷心竅」，將手伸進小花內褲內性侵得逞。

療程結束時，胡男叫醒並假意詢問小花「剛剛有沒有怎樣，有沒有嚇到」，小花因害怕而假意回稱「剛剛我睡著了，你剛剛做了什麼」，小花回到家後將此告訴男友，並報警處理。

胡姓採耳師供稱，他在幫小花塗乳液時，有得到對方同意可以往下帶，他可能擦到腰臀附近，最多是擦到臀部，可能有帶到股間，是小花誤會了。

但因另名採耳師作證表示，男生為了保護自己怕有爭議，所以乳液不會帶到太下面，通常就是背，不會到胸部，不會把乳液抹到下體，也不會按摩屁股、胸部。法官因而認為胡男犯行明確，加上他造成小花身體、心理上終生難以磨滅的恐懼與傷害，且他犯後始終否認犯行，更未能與小女和解，因此依乘機性交罪，判處胡男有期徒刑3年6月，仍可上訴。

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