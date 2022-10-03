賴清德「台北是疫情的開始」挨批失言　蘇貞昌：疫情始於中國武漢

▲蘇貞昌、林佳龍3日上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並受訪。（圖／記者許靖騏攝）

記者蘇晏男／新北報導

副總統賴清德1日替台北市長候選人陳時中輔選時，脫口稱「台北市是疫情的開始」，挨批失言。對此，行政院長蘇貞昌今（3日）表示，疫情開始在中國武漢，所以又叫「武漢肺炎」。

蘇貞昌與民進黨新北市長候選人林佳龍等人3日上午出席「大肚山產業跨域創新高峰論壇」並受訪。對於賴清德脫口說台北是疫情的開始，這是事實嗎？是否失言需要道歉？蘇貞昌回應，疫情開始在中國武漢，所以又叫「武漢肺炎」，而人口聚集區比較容易因為人的互動頻繁、密集，容易快速傳播傳染，呼籲大家要謹慎小心。

媒體詢問，疾管署（CDC）兩年多花5.1億，清冠一號研發費兩億，遭質疑金錢流向，明年防疫經費又編列845億元，是否為2024綁樁？蘇貞昌說，人民的生命健康、社會的安定最重要，在這波疫情衝擊下，世界各地權威機構說，台灣與中共往來綿密，一定受害最慘國家。然而兩年多來，國人團結努力，指揮官與指揮中心因應各種規費說明都非常得宜，所以現在就要開放國境。

蘇貞昌表示，隧道走到盡頭，看見曙光，過程中每一分錢的努力，都是經由立法院同意並送國會監督，那些疫苗、防疫物資和藥物，都是非常急切，符合國人生命健康的需要，而防疫人員的辛苦、醫護人員津貼、受創產業衝擊等種種，政府把錢花在刀口上，都是及時雨的努力，不要扭曲。