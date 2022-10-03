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裸身闖女工宿舍欲硬上！33年老警搬「獲獎無數」求輕判下場曝

▲▼性侵。（圖／取自免費圖庫123RF）

▲一名資深員警深夜闖入女工宿舍性侵未遂，懲戒法院判決出爐。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者黃資真／台北報導

警政署保安警察總隊一名已婚洪姓警員深夜獸性大發，僅穿著內褲擅自闖入女宿舍欲性侵女工，遭判刑有期徒刑2年、緩刑5年定讞；移送懲戒法院後，洪男稱自己獲獎無數、品行良好求輕判，仍遭判決撤職，並停止任用1年。

此案發生在2020年8月21日深夜12時許，擁有32年資歷的洪男僅穿著一條四角褲，持備份鑰匙闖入女宿舍某房間裡，強脫女工長褲邊用左手強行撫摸胸部，女工堅持不從，張口咬住洪男右手，反抗過程致使女工全身受有多處擦挫傷，所幸外頭有2名員警聽見怪異聲響，前往該處查看，洪男才作罷離去。

台中高分院考量洪男坦白認罪，深表悔悟，並與女工和解，損害賠償金給付完畢，依侵入住宅強制性交未遂罪判處2年，緩刑5年，期間付保護管束。內政部依公務員懲戒法移付懲戒。

洪男認為，其犯罪事實與其日常執行職務無關，更未影響其執行職務質之公正性，似無懲戒之必要。退而言之，縱使真的應予以懲戒，請法院考量其任職警界逾33年，獲獎無數，平時品行尚屬良好，事後雙方皆已和解，請求給予從輕懲戒處分。

懲戒法院認為，洪男身為警員，警察常被稱為人民之褓姆，負有維護治安，保護民眾身家安全之職責，乃竟對婦女為強制性交之犯行，嚴重敗壞社會治安，又導致公眾喪失對其執行職務之信賴，戕害政府機關之信譽及公務員之形象甚鉅，為維護公務紀律，自有予以懲戒之必要，判決洪男撤職並停止任用1年。

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