彰化最狂違建內部曝！「吃掉路燈占用人行道」...公所將報警　

▲誇張路霸！ 全新透天厝佔人行道搭鐵皮屋。（圖／翻攝自爆料公社）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化超扯違建！彰化市平順街一處新落成的社區透天厝，鐵皮屋範圍蓋到人行道上，比對Google地圖，違建鐵皮屋竟「吃掉」公共設施的椅子及路燈，公然蓋在人行道上；彰化市公所3日上午到場會勘，發現比對街景地圖，路燈去年11月還在，如今卻整座消失，公所人員將報警處理。

▲彰化市平順街違建鐵皮屋內觀。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

原PO在臉書社團「爆料公社」表示，他日前經過彰化市平順街時，發現當地有透天厝才剛好蓋，結果住戶就在旁邊的人行道上蓋鐵皮屋，他還特別去找Google地圖比對，發現人行道上原本還有一張椅子及一支路燈，但鐵皮屋蓋好之後，通通都消失不見了。

原PO大罵「買房子立刻從人行道蓋大違建，這裡是路口，有想過用路人安全嗎，自私自利，請問椅子跑哪去了、電燈桿跑去哪了？」彰化縣建設處表示，該物件明顯屬於違章，將請市公所查辦，要求地主限期拆除，彰化市公所今(3)日上午到場會勘，發現比對街景地圖，路燈去年11月還在，如今卻整座消失，公所人員將報警處理。

▲彰化市公所前往會勘平順街違建鐵皮屋。

其他網友看了照片後紛紛表示，「這太狂了，說不定下個月就蓋到馬路中間去了」、「原來買邊間可以這樣噢，長知識了」、「這個屋子真的敢」、「這樣把人行道全部侵佔，這貨的背景一定很硬」、「先不說違建好了，好好的豪宅就被這美學給毀了」、「明目張膽的侵佔人行道，這家人不是真的笨，要不然就是真的囂張」。

針對此違建，彰化縣建設處表示，現場基地為自辦重劃土地，依法必須退縮2公尺作為人行道，而人行道不得佔用，即使提出增建申請也不會通過，房屋今年4月竣工後不久就售出，照片中鐵皮屋明顯是違章建築，將請所在地的彰化市公所查辦，要求地主限期拆除，否則縣府將派人強制拆除。

▲彰化市公所前往會勘平順街違建鐵皮屋。