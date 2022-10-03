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台南新化開發新住宅　南科買房新熱點

▲近5年大樓新案成交價，台南新市漲幅78.8％，善化漲幅70.3％，是台南各行政區房價漲勢最高前兩名，而附近的新化區對首購族、年輕朋友來說大為減輕買房負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲近5年大樓新案成交價，台南新市漲幅78.8％，善化漲幅70.3％，是台南各行政區房價漲勢最高前兩名，而附近的新化區對首購族、年輕朋友來說大為減輕買房負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年台南南科房價飆漲，尤其新市、善化漲幅最大，許多南科人首購或換屋都下不了手，長磯建設看到在地需求，近年在新化開發新住宅，前二期熱銷一空，第三期台版京都宅「聽心苑」，在董事長黃耀璋、總經理黃璞主持下動土，由於房價及各項生活機能都擁有高CP值，成為南科選擇買房新熱點。

長磯建設總經理黃璞表示，近5年大樓新案成交價，台南新市漲幅78.8％，善化漲幅70.3％，是台南各行政區房價漲勢最高前兩名，房價每坪約在30萬元以上，而附近的新化區，房價每坪則可降低在30萬元以內，對首購族、年輕朋友來說大為減輕買房負擔。

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▲近5年大樓新案成交價，台南新市漲幅78.8％，善化漲幅70.3％，是台南各行政區房價漲勢最高前兩名，而附近的新化區對首購族、年輕朋友來說大為減輕買房負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃璞進一步指出，新化緊鄰南科園區及永康科技園區，有充分的就業機會，便利的交通10分鐘內可到北外環道及國道1、3、8號，20分鐘內抵南科、永康、台南高鐵站，未來還有捷運深綠線設站，且學區完整、休閒地點充足，有台灣第一座水庫虎頭埤、全台最美國際級新化果菜市場、新化老街商圈等，完善的生活機能，未來有很大發展潛力，是被低估的地點。

南科工程師洪先生表示，新市善化房價太高，所以轉往新化買房，特別喜歡「聽心苑」米白色系及日式格柵的京都風格，讓人感到放鬆自在，而且生活機能很好去哪裡都方便，尤其看好未來捷運深綠線串連南科與高鐵沙崙站的便利性，生活機能相當好。

▲近5年大樓新案成交價，台南新市漲幅78.8％，善化漲幅70.3％，是台南各行政區房價漲勢最高前兩名，而附近的新化區對首購族、年輕朋友來說大為減輕買房負擔。（圖／記者林悅翻攝，下同）

「聽心苑」由黃璞帶領建造，黃璞為台大經濟系學士、美國哥倫比亞大學營建碩士，歷經美國、加拿大、香港、北京等大型地產專案，這次將大數據技術運用及分析導入建築，使用與日本晴空塔、台北陶朱隱園同級TTK高強度日本製造螺紋鋼筋建材，以及特別敦請香港白本設計建築師徐浚誠，使用日系簡約當代建築，在外觀、格局、結構、安全都力求完美精準。

「聽心苑」12層日系質感大樓，純淨52戶，2房26~27坪、3房33~35坪；另有14戶並排雙車透天別墅，26~32地坪，整層主臥及全套房規劃，預留電動車充電管路，詳情可上長磯建設官網（https://www.changji.com.tw/）查詢。

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