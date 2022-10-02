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台南東山山區登山客迷路　南消用LINE定位功能尋獲平安獲救

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／民眾提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，2日下午3時許，傳出2名登山客迷路協尋案件，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾，於晚上7時30分才帶下抵達登山口，2人平安獲救。

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第一大隊東原分隊隨即派遣消防員4人、役男1人、義消9人協助搜尋，將近至17時30分左右搜救人員於崁頭山山系附近樟樹林山坡內，發現蔡姓2位民眾，在山巔之處求救待援。

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

東原分隊長陳中和，帶領隊員吳幸庭、賴哲璋、黃裕棋、役男曾聖旻及義消分隊長羅常化、副分隊長鄭仁堂、陳凱倫、幹事張加宗、助理幹事張勝發、義消葉春育、鄭達發、陳國華、尤新富 等人，於下午5時30分許，前往孚祐宮崁頭山附近搜尋救援。

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，住台南永康區26歲蔡姓男子與住台南新化26歲蔡姓女子2人，在台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系登山迷路，報案請求協尋救援，消防局第一大隊東原分隊接獲報案後，隨即派進入崁頭山山系附近樟樹林山坡搜救，由於山路崎嶇難行，加上雜草叢生樹藤交雜，多人遭咬人貓草咬傷，幸無大礙，但間接影響搜救人員前進速度及安全性。搜救人員根據蔡姓民眾電話裡的描述及LINE位置定位，搜救人員兵分多路，前往疑似地點搜尋。研判由樟樹林崎角處路徑前進，最易接觸到受困者，另1路由曾文水庫大壩頂附近水底寮前進，逐步接觸定位地點，最後終根據LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾，經救護人員檢傷後，2人意識清楚無礙，所幸只受到驚嚇，並由救難人員隨行帶下山，直到晚上7時30分許，才順利返回浮佑宮登山口，惟天色已暗。

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

義消分隊分隊長羅常化等人，亦準備飲水及便當給蔡姓2位民眾解渴充飢，並呼籲日後登山要注意安全。東原分隊長陳中和呼籲登山民眾，近日來天氣寒冷，山區濃霧大，民眾要記得保暖，登山之前要做好功課，務必知悉登山路徑，做好安全措施並且熟悉善用119報案APP，必要時刻獲得引導協助。

▲台南市東山區孚佑宮附近崁頭山山系，傳出2名登山客迷路，消防局第一大隊東原分隊接報，出動警義消14人深入山區，利用LINE定位功能尋獲2名蔡姓民眾平安獲救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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