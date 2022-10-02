饒慶鈴陪同慈濟兵分多路家訪地震受災戶　協助家園重建

▲慈濟兵分多路家訪地震受災戶。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



0917、0918兩次強度地震造成花東地區不少災情，台東縣長饒慶鈴日前與內政部及慈濟慈善事業基金會前往池上、海端等多處民宅勘災，尋求中央及民間機構協助重建災民家園。經過慈濟團隊評估後，顏博文執行長與精舍12位常住師父、3位副執行長及200多位的慈濟志工，2日上午再次抵達台東，並分6個鄉鎮34條動線，前往海端、池上、關山、鹿野、延平、成功等地區的受災民眾住家做家訪，縣長饒慶鈴也特別前往陪同，了解評估情形，並感謝慈濟迅速回應地方需求，高效率的協助災民重建家園。



顏博文執行長指出，地震造成花東地區災損，證嚴上人也非常關心，今日特別與慈濟團隊一起到台東，針對縣府彙整提供的3百多受災家戶名冊，規劃6個鄉鎮、34條動線作關懷安心家訪，聽取災民心聲及意願，提供民眾修繕或是重建支援，並代表證嚴上人發給2到3萬元不等的慰問金關懷。





縣長饒慶鈴感謝慈濟提供平時在全世界上做災害協助的寶貴經驗給台東縣政府，並表示，受到0917及0918兩次強震影響，造成台東縱谷地區與東海岸沿線學校機關、道路橋梁與部分民宅的損傷，台東縣統計受創最嚴重的包括池上、關山、延平、海端、鹿野、成功等鄉鎮共有331戶的受災家戶，目前已確認有37戶不適宜居住，縣府會積極向中央極力爭取重建經費，給予相關補助，協助台東災後復原。

也要謝謝慈濟證嚴法師對於台東的關愛，聽到地方心聲，迅速回應需求，在短短3、4天時間，不但派員實地到池上大坡、海端廣原村龍泉部落勘災，協助災民重建家園，並在今天2度來台東，且兵分多路家訪地震受災戶送上慰問金關懷，陪伴受災戶修繕、補強或重建，縣府會全力配合，讓受災民眾早日恢復安心、安全的生活。