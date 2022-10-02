跨次元音療充電之旅！《自然醒慢活祭》冬季號10／1首場活動

▲《自然醒慢活祭》冬季號10/1首場活動。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府主辦，全國第一個訴求「身心靈休閒美學」年度大型活動《自然醒慢活祭》，冬季號首場體驗活動〈跨次元充電音療〉，1日下午於台東鐵花新聚落275倉庫舉辦，近60名喜愛身心靈活動的民眾及貴賓，在資深聲音療癒音樂家張之愷引導下，現場體驗快速充電、紓解身心壓力的跨次元音療充電之旅，並為接下來10月29日至30日的冬季號系列活動揭開序幕。

台東縣政府社會處表示，為打造台東慢經濟產業，去年底前導活動《自然能量場》到今年春季號《花草茶香的鼻尖紓壓》、夏季號《電子音療的四肢解放》及9月中旬於達魯瑪克部落舉辦秋季號《放之自然的五感覺醒》療癒工作坊，每季主題活動皆與台東自然場域、在地人文緊密連結，與當地社區合作，讓社區產業發展保有獨特風格與原始豐富的生命力，在環境、經濟與社會都以永續發展為目標，期待透過與《自然醒慢活祭》合作下，將社區特色向外延伸。

《自然醒慢活祭》冬季號，主題為《被窩中的腦內甦活》，強調「心靈療癒」，延續前3季精彩內容，增加主題講座規劃，以心靈、知識為主打，期望大家將過去一整年的活動體驗，內化成心靈知識與力量，讓自己成為最好的心靈導師。10/1體驗活動，邀請資深聲音療癒音樂家張之愷，帶領民眾融入宇宙七個等離子音樂，進入深層潛意識的共振場域，參與的貴賓與民眾，在講師引導下讓身心慢慢放鬆，達到修復與快速充電的效果，不少民眾直呼身體彷彿舒服地睡了一覺，獲得全新能量。

社會處進一步說明，自然醒慢活祭配合春、夏、秋、冬時令，在台東海線、山線、南迴線與市區舉辦系列活動，透過體驗四季療癒主題，看到不同面貌的台東。10月29、30日於台東鐵花新聚落盛大舉辦的冬季號最終場，為免費入場活動，包括紓壓音樂會、心靈市集、親子禪繞畫及甦活講座，邀請王宏恩、靈魂沙發、葉穎、高偉勛、戴曉君等10組表演團體演出，帶來滿滿療癒能量；心靈市集邀約在地品牌及前3季參與市集的精選攤商齊聚，提供更多療癒好物、舒活按摩服務；由張雅慧老師設計的親子禪繞畫，冬季號將有全新圖樣設計，帶領大小朋友現場繪畫，共同完成藝術創作；本季全新活動-甦活講座，邀約資深療癒講師彭芷雯、Siraya、張之愷、詩人任明信及風潮音樂創辦人楊錦聰帶領身心靈工作坊，傳遞生活中實用的療癒知識與方法。