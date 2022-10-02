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全民挑戰台東環境知識王　各組菁英代表台東角逐全國總冠軍

▲全民挑戰台東環境知識王。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲全民挑戰台東環境知識王。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環境保護局1日於台東大學舉辦「環境知識競賽台東縣初賽」，共吸引國小、國中、高中（職）及社會等4組，超過500位縣民參與，相較去年增加22.5%的參賽人數；其中不乏有3位國小2年級選手及3位70歲以上的長輩一同參與挑戰。

縣長饒慶鈴表示，環境議題在全球重視，台東民眾也是感同身受，更應該用實際行動關心環境。台東舉辦「環境知識競賽」已邁入第11年，是促成縣民學習環境知識的管道之一，更是將所學運用在日常生活中加以實踐，讓更多家庭、學校共同投入，落實全齡參與環境教育的精神。

▲全民挑戰台東環境知識王。（圖／記者楊漢聲翻攝）

台東縣環保局副局長陳炳伸到場鼓勵參賽者並說明，為進一步提升民眾愛護環境意識，今年賽事融入很多與生活息息相關的議題，將所學運用在日常生活中加以實踐，進而影響身邊朋友愛惜環境、守護台東。

配合中央防疫規定，今年縣內初選經過「淘汰賽」、「PK賽」及「驟死賽」3階段激戰，10/1完美落幕，其中同學間共伴激勵第一次參加就獲得高中組第2名，為環境教育的年度盛會持續注入新血、增添生力軍。各組前5名優勝選手代表台東縣參加全國總決賽，期許每位優秀選手能在全國決賽卯足全力，脫穎而出拔得頭籌！

「環境知識競賽台東縣出賽」結果：
國小組：黃子睿、廖宏洋、謝帛翰、林晏霆、蔡沛妤。
國中組：黃翊銓、簡維恩、陳譯、賴韻如、林宗祐。
高中組：洪晙睿、沈昕霖、歐千慈、蔡偉函、王晴玟。
社會組：王素芳、王凱倫、許華珊、曾智源、蔡章弘。

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