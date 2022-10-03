總獎金近300萬！　首屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽深圳啟動

▲ 第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽在深圳市南山區啓動。 （圖／主辦單位提供）

記者任以芳／北京-深圳報導

2022第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽將於今年9至12月舉行，本屆賽事分為深圳、香港、澳門、台灣四大賽區，有兩大競技項目，分別是單人項目爐石傳說及團體項目英雄聯盟。賽事總獎金高達66萬元人民幣，換算台幣近300萬台幣。

第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽賽事啟動發布會在深圳市南山區舉行，主題圍繞「以競會友，以技融情」，旨在以電競為「媒」，以電競愛好者為主體，搭建兩岸文化體育交流新項目新平臺。

該賽事提供總獎金66萬元，總決賽中各項目前4名隊伍將獲得相應獎金。其中，爐石傳說冠軍可獲得5萬元獎金，英雄聯盟冠軍隊伍可獲得20萬元獎金。線下總決賽活動包含電競賽事、海峽兩岸暨港澳文化交流活動、高峰論壇、電競之夜等板塊。

按計劃，10月各賽區將正式開啟線上報名，進行線上海選；11月進行線上大區賽，通過層層競逐，奪得各大賽區冠、亞軍的隊伍將晉級至總決賽；12月舉辦以電競賽事、海峽兩岸暨港澳文化交流活動、高峰論壇、電競之夜等板塊組成的線下總決賽活動，將有16支隊伍線下爭奪冠軍頭銜。

▲ 第一屆海峽兩岸暨港澳電競聯賽獎金換算台幣近300萬 。（圖／主辦單位提供）

海峽兩岸經貿文化交流協會會長高孔廉以賀函指出，電競是當代青年具有共同性、話題性的運動競技項目之一。選手們借電競聯賽互相切磋、進行對戰技巧，對連結海峽兩岸暨港澳青年，促進文化雙向交流和情感凝聚，深具意義。

深圳市南山區人民政府副區長葉春表示，此次賽事借助電競強大廣泛的創新力、吸引力、益智性、影響力，有效連接海峽兩岸及香港、澳門青年的感情紐帶，可以讓粵港澳臺青年群體進一步加強交往交流。

據悉，目前深圳市有深圳DYG、深圳STE、深圳V5三個國內領先的電競聯盟俱樂部主場落戶，還擁有2022和平精英夏季賽總決賽、2020王者榮耀冬季冠軍杯等高品質的頂級電競賽事舉辦經驗。

本次活動由臺盟中央、深圳市人民政府臺灣事務辦公室、深圳市臺胞臺屬聯誼會指導，深圳市南山區人民政府主辦，南山區臺港澳事務局、南山區文化廣電旅遊體育局承辦，中國臺灣網、深圳市南山電子競技行業協會、臺灣相關賽事組織機構、香港電競總會、澳門電子競技總會協辦。