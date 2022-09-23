全球金融中心最新排行公布　北上深港四城維持前十...台北排名80

▲香港維多利亞港夜景。（圖／CFP視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家高端智庫中國（深圳）綜合開發研究院與英國智庫Z／Yen集團昨（22）日聯合發表第32期全球金融中心指數（GFCI 32）報告。深圳繼2022年3月躋進全球金融中心十強後，本期再進一步，位列第9，香港、上海及北京分別位居第4、第6及第8名，台北市則排名第80位。

▲台北101。（圖／翻攝自YouTube／Taipei Travel Live Cam 台北觀光即時影像）

《第一財經》報導，隨著金融市場信心加速恢復，全球金融中心評分整體上升。本期全球金融中心在GFCI中的平均得分止跌回升，較上期大幅上漲4.83%，已經恢復至2020年3月GFCI 27發佈時的平均水平。

數據顯示，全球前十大金融中心排名依次為，紐約、倫敦、新加坡、香港、舊金山、上海、洛杉磯、北京、深圳、巴黎。10座城市得分較前期均有不同程度的上升，其中，新加坡升幅最高，達14分；緊隨其後的是深圳和巴黎，均較上一期上升13分。

值得注意的是，含台灣在內的大中華地區，在表單中擠進全球前百金融中心的城市共有14座。四川成都上升三名，排名第34位，南京上升幅度最大，上升24位；天津、大連和杭州分別上升18位、14位和8位。

▲上海加速建設成為金融科技中心。（圖／CFP）

大陸綜合開發研究院金融發展與國資國企研究所執行所長余凌曲表示，本期GFCI中，共有14個大中華地區的金融中心進入排名，且得分出現了恢復性提高，「疫情發生以來，得分和排名下降的趨勢已經明顯恢復，14個金融中心的得分全部出現上升，有些甚至達到歷史最高值，反映出在疫情得到有效防控以及信心恢復的情況下，大中華地區金融中心的競爭力不斷提升。」

在次級指標排名中，金融科技發展成為各城市不容忽視的進步潛力。從表單上看，上海排行第五，為大陸金融科技發展排名最高的城市。

據了解，上海2019年明確提出，力爭五年內建成具有全球競爭力的金融科技中心，至今已有明顯成效。上海藉由城市數位化轉型的總體佈局，包括上海金融科技產業聯盟在內的各類組織，積極促進金融與科技的深度融合，助力金融科技監管模式創新，服務央行和資本市場金融科技創新試點；促進金融科技產業集聚，打造「上海國際金融科技創新中心」，吸引頭部金融機構和領先科技企業；加強金融科技研發和應用，籌備設立國家級金融科技研究機構等。