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大陸 大陸焦點 特派現場

深圳福田2例「趴趴走」確診者　沙尾村傳居民深夜上街與警對峙

記者魏有德／綜合報導

深圳衛健委今（27）日公布9月26日0至24時，新增10例陽性感染者，7例診斷為確診病例，3例為無症狀感染者。其中，2名非閉環隸屬於福田區沙尾村的確診者足跡也同步公開，沙尾村在26日深夜緊急採取封控措施，傳出數百民眾上街與警察和防疫工作者對峙，甚至有人被抬走，場面一度緊張。

▲深圳福田區封控，傳出民眾深夜上街與警對峙。（圖／翻攝推特）

▲深圳福田區封控，網傳民眾深夜上街與警對峙。（圖／翻攝推特，下同）

《星島日報》報導，深圳福田沙尾村發現一例確診病例，當局宣布進行封控，有當地民眾不滿有關措施聚集抗議，數百人大喊「解封」，有人向警察投擲礦泉水瓶 ，現場發生肢體衝突，當局派出大批警察維穩。

根據深圳衛健委公布的數據顯示，病例7為男性，32歲，居住在福田區沙頭街道沙尾西村，在非閉環管理的重點人員篩查中發現；病例8也是男性，32歲，居住在福田區沙頭街道沙尾村沙尾綜合樓，在非閉環管理的重點人員篩查中發現。

▲深圳福田區封控，傳出民眾深夜上街與警對峙。（圖／翻攝推特）

深圳福田區疫情防控指揮部26日緊急發出通告，將福田區的沙頭街道部分區域調整為中、高風險區。高風險區將實行「足不出戶、上門服務」的封控措施；中風險區則是由所在街道社區具體管理。

▲深圳福田區封控，傳出民眾深夜上街與警對峙。（圖／翻攝推特）

由於福田區在今（2022）年已數次進行分區封控管理，沙尾村民眾26日晚間傳出在街上聚集，與前來維持秩序的警察及防疫人員對峙，相關影片及畫面在YT（YouTube）和推特（Twitter）上瘋傳，不過，大陸微博上則搜索不到相關資訊。

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