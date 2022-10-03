有症狀卻都快篩陰　醫揭原因

▲有症狀卻快篩陰，可能是A型流感。（示意圖／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠疫情仍在高原期，2日新增4萬3241例本土確診。小兒科醫師林智葳提醒，有症狀卻一直篩陰，要小心A型流感，且流感病程若不幸發展為重症，其死亡率高達20%（相較於Omicron的6%）。

林智葳在「醫心葳你Wei醫師～林智葳醫師」臉書指出，新冠疫情兩年至今，在台灣因為各項公共衛生措施和防疫觀念的普及，許多以前常見的季節性流行疾病都已沉寂不見。

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林智葳說，但最近在門診常見許多高燒不退、全身痠痛卻屢篩陰性的病人，經過轉診或進一步檢查才知道，原來是得了A型流感 。

▼公費流感疫苗10/1開打。（圖／記者林敬旻攝）



林智葳解釋，流感和新冠病毒都屬於呼吸道類的病毒，感染途徑類似，大多經由飛沫、接觸、甚至密閉空間內的空氣傳染；但流感通常剛開始就會以全身性症狀，如發燒、肌肉痠痛、頭暈無力來表現；新冠Omicron通常初期會以上呼吸道，例如喉嚨疼痛、聲音沙啞和鼻水噴嚏為主。

林智葳指出，流感也有快篩試劑，雖然新冠和流感在初期症狀稍有差異，但最終診斷仍然要靠試劑篩檢；目前流感快篩在台灣仍規定要由醫事人員採檢，所以外面買不到試劑，如果有上述流感相關症狀卻屢篩陰性時，記得跟您的醫生討論，由醫師幫您採檢。

林智葳提醒，流感也會有重症案例和併發症，如同新冠肺炎一般，流感病毒（Co-infection）也不是類似小感冒的溫馴病毒，感染之後一樣有重症和死亡的可能，也更有類似新冠MISC／AISC等的併發症，且流感病程若不幸發展為重症，其死亡率高達20%（相較於Omicron的6%）；若同時感染新冠與流感病毒，死亡率更是可能上看30%，不可不慎。

林智葳表示，流感疫苗可以打嗎？相對於新冠疫苗而言，流感疫苗是屬於技術純熟、歷史悠久並擁有完整數據的疫苗，沒有特殊禁忌症前提下，他都會鼓勵盡量施打；每年10月後，政府會依據年紀與風險分批開放公費施打，可以多注意相關資訊。

▼公費流感疫苗10/1開打。（圖／指揮中心提供）



至於流感疫苗有哪些可選擇？林智葳說，包括雞胚胎培養疫苗（歷史較悠久）、細胞培養疫苗（近年發展而成）；至於兩者有何差異，由雞胚胎培養之疫苗，因為可能含有第二型卵白蛋白（Gal d 2ovalbumin）產生嚴重過敏反應，所以若是對蛋白或傳統流感疫苗過敏的人，可以考慮細胞型流感疫苗。

林智葳提到，另外，經由細胞選值的病毒株可能較為精準（比起雞胚胎培養），因此保護力可能較為接近WHO所建議之殖株，目前兩種疫苗，6個月以上的族群就可以施打。

林智葳指出，流感疫苗和新冠疫苗都屬於不活化疫苗，可以同時或間隔任何時間施打；若確診過新冠肺炎，則必須與確診日間隔3個月後，才能施打新冠疫苗，流感疫苗則沒有限制。

10/1公費流感疫苗開打，根據疾管署統計，共有14萬1075人次接種，和去年首日12萬3586人次相比，今年比去年提升14%。疾管署副署長莊人祥表示，有可能是可以和新冠肺炎疫苗同時接種，以及近日邊境鬆綁有關。