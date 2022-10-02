雙北有無找韓國瑜合體造勢？　蔣萬安、侯友宜這樣回

▲韓國瑜。（資料照／記者周宸亘攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨在九合一選戰倒數60天時宣布成立助選團，名單大咖雲集，其中最受關注莫屬前高雄市長韓國瑜擔任副團長。對於是否找韓國瑜站台，台北市長候選人蔣萬安表示，他非常需要各方支持力量，也對於每一位願意來支持的朋友，感到非常感謝；而尋求連任的新北市長侯友宜則說，這一場選舉要團結一致，努力一起打拚。

蔣萬安2日上午出席「蔣萬安文山區後援會成立大會」並受訪，針對是否找韓國瑜來助選？蔣回應，他非常需要各方支持力量，也對於每一位願意來支持的朋友，感到非常感謝，接下來有相關規畫安排都會在適時與大家說明。

對於是否找桃園市長候選人張善政及台中市長候選人盧秀燕？蔣萬安說，相互學習才能讓台北市更進步，只要有值得學習的地方，都很值得借鏡，把它做到更好，就是創造共榮共好的環境。

而侯友宜上午出席「108年至111年度完成第50間學校（板橋區忠孝國中）通學廊道人行道改善工程里程碑」活動典禮，被問有無找韓國瑜到新北合體，侯說，面對大家這一場的選舉，我們都要團結一致，努力一起打拚。

至於是否幫忙張善政？侯友宜表示，「我們都是一個團隊」，大家互相學習、互相大家合作、團結在一起，努力來拚選舉，也努力好好做事，希望有一個好的結果。