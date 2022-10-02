快訊／今本土+43241！新北8789例最多　各縣市分布曝

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增4萬3307例新冠肺炎確定病例，分別為4萬3241例本土個案及66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。本土病例以新北市8798例最多。

今日新增之4萬3241例本土病例，為2萬0227例男性、2萬3000例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市8789例，臺中市5475例，臺北市4848例，桃園市4661例，高雄市3932例，臺南市3025例，彰化縣2337例，新竹縣1217例，宜蘭縣1131例，屏東縣1109例，新竹市1056例，苗栗縣1009例，雲林縣889例，基隆市767例，嘉義縣750例，南投縣652例，花蓮縣562例，嘉義市424例，臺東縣358例，金門縣131例，澎湖縣99例，連江縣20例。

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥說明最新疫情。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為39例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、45例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月29日，死亡日期介於9月18日至9月29日。

指揮中心說明，今日新增66例境外移入個案中，為38例男性、28例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自美國、韓國、泰國及中國(各2例)，新加坡、法國、荷蘭及德國(各1例)移入。另54例感染國家調查中。入境日期介於今年9月1日至10月1日。

指揮中心統計，截至目前國內累計17,964,572例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,414,088例排除)，其中6,547,708例確診，分別為34,972例境外移入，6,512,682例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。 2020年起累計11,163例新冠肺炎死亡病例，其中11,147例本土，個案居住縣市分布為新北市2,333例、臺北市1,239例、臺中市1,126例、高雄市1,032例、桃園市860例、臺南市843例、彰化縣638例、屏東縣450例、雲林縣350例、南投縣334例、苗栗縣296例、嘉義縣269例、基隆市251例、宜蘭縣233例、花蓮縣198例、嘉義市180例、新竹縣179例、臺東縣158例、新竹市127例、澎湖縣31例，金門縣20例；另16例為境外移入。

▲10/2新增病例。（圖／指揮中心提供）



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