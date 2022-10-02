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快訊／本土疫情連一週上升！今增43241例、62死

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（2）日公布國內新增4萬3307例新冠肺炎確定病例，分別為4萬3241例本土個案及66例境外移入；另確診個案中新增62例死亡。

今日新增之4萬3241例本土病例，為2萬0227例男性、2萬3000例女性、14例調查中；年齡介於未滿5歲至90多歲以上；個案分布為新北市8789例，臺中市5475例，臺北市4848例，桃園市4661例，高雄市3932例，臺南市3025例，彰化縣2337例，新竹縣1217例，宜蘭縣1131例，屏東縣1109例，新竹市1056例，苗栗縣1009例，雲林縣889例，基隆市767例，嘉義縣750例，南投縣652例，花蓮縣562例，嘉義市424例，臺東縣358例，金門縣131例，澎湖縣99例，連江縣20例。

▲▼10/2新增病例。（圖／指揮中心提供）

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▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，今日新增62例本土病例死亡個案，為39例男性、23例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、58例具慢性病史、45例未接種3劑以上新冠肺炎疫苗。確診日介於今(2022)年8月12日至9月29日，死亡日期介於9月18日至9月29日。

▲▼10/2新增病例。（圖／指揮中心提供）

▲10/2新增病例。（圖／指揮中心提供）
  

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