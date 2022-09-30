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差別待遇！英女王駕崩2小時「哈利才獲通知」　死亡證明揭秘

▲▼英國哈利王子。（圖／路透）

▲哈利王子直到女王過世的2個小時後才得知死訊。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

蘇格蘭國家檔案館29日公布英國女王伊莉莎白二世的死亡證明，其中揭露死因為單純年邁衰老死亡，但駕崩的具體時間卻也格外引人關注。原來伊莉莎白二世早在9月8日下午3時許就已經離世，但是哈利王子直到下午6時官方宣布前不久才接到查爾斯三世的通知電話，也就是說，哈利王子是在女王逝世後才搭上飛機，且是在機上才得知死訊。

根據《鏡報》報導，伊莉莎白二世的死亡證明顯示，她的死亡時間為9月8日下午3時10分，死因只有一個，那就是年邁衰老。伊莉莎白二世駕崩當天下午1時50分，王室率先公布了女王健康惡化的消息，哈利王子的發言人隨後宣布他將啟程前往蘇格蘭。

▲▼英國已故女王伊莉莎白二世的死亡證明。（圖／路透）

▲英國已故女王伊莉莎白二世的死亡證明揭露確切死亡時間。（圖／路透）

由於查爾斯三世以「不合適」為由，拒絕讓梅根同行，在爭執中，哈利錯過王室安排的專機，當時威廉王子、安德魯王子都搭乘該班專機前往蘇格蘭。哈利王子的工作人員經過數度協調，才終於成功讓他在下午5時35分搭上飛機。然而這時距離伊莉莎白二世的死亡時間早已經超過2個小時，但王室內部卻依然沒有人告知他，女王已經離世。

▲▼英國哈利王子與夫人梅根。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈利王子堅持要帶梅根探視伊莉莎白二世，導致錯過王室專機。（圖／達志影像／美聯社）

英國王室在8日下午6時30分正式對外宣布女王的死訊，然而哈利直到官方公布的數分鐘前，才在飛機上接到父親查爾斯三世的電話，得知奶奶伊莉莎白二世已經離世，而他則沒能見到最後一面。哈利隨後在6時46分抵達蘇格蘭，當時王室已宣布消息。

伊莉莎白二世臨終前僅安妮長公主與查爾斯三世陪伴在身邊，包含威廉王子、安德魯王子、愛德華王子都未能見到最後一面，而她的死亡證明則是由安妮長公主所簽署。

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