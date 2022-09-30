作家爆：哈利梅根擔心被「完全踢出王室」　這件事是關鍵

▲ 哈利與梅根在女王國葬典禮上難掩悲傷。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，王室官網更新成員名單，哈利王子和妻子梅根順位幾乎墊底，僅勝於捲入性醜聞的安德魯王子。王室傳記作家分析，這將讓哈利與梅根開始擔心被踢出王室，因為他們已經移居美國，國王查爾斯三世可能明確告訴他們，不能再擔任「半官方」角色。

哈利與梅根原先排在成員名單中間，僅低於高級成員，但網站改版後降到倒數第二和第三。王室傳記作家丹皮爾（Phil Dampier）向《鏡報》指出，這對夫妻「一定很擔心他們會慢慢被從王室舞台上抹去。」

▲ 哈利梅根在官網成員名單中僅高於安德魯王子。（圖／royal.uk）

丹皮爾說明，關鍵在於哈利和梅根已經選擇搬遷美國，查爾斯很可能遵循女王的看法，認為他們不能一隻腳踏出王室，一隻腳卻還在王室裡，「國王想要明確表示，他們並非在職王室成員（working royals），不能以半官方成員身份示人」，且他們如今和聲名狼藉的安德魯一起降到名單最底端，不可能往上爬。

哈利和梅根還住在英國時，在官網上的排序一度僅低於威廉王子及凱特王妃，但決定移居美國後，很快就被降到威塞克斯伯爵愛德華王子夫夫婦及安妮長公主之下。

不過有報導指出，哈利夫婦與其他王室成員的關係在哀悼女王期間有所改善，查爾斯也抱有和兒子破冰的希望。知情人士向《每日電訊報透露，「國王還是愛著他的二個孩子，過去10天內燃起巨大希望」，希望未來能使王室團結一心。

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