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威廉、卡蜜拉心結未解！　英媒曝：她曾飆罵凱特不會教小孩

▲▼威廉王子稱，卡蜜拉並非他孩子們的祖母。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子稱，卡蜜拉只是父親的妻子，並非他孩子們的祖母。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世駕崩後，查爾斯繼任為國王查爾斯三世，而卡蜜拉也在女王的支持下成為王后。有消息指出，背負小三罵名的卡蜜拉和威廉王子還未真正和解，卡蜜拉時常針對威廉的三個孩子，還曾當場飆罵凱特的教育方式，而威廉也曾表示，她只是父親的妻子，並非孩子的祖母。

王室傳記作家拉文（Angela Levin）在新書中指出，卡蜜拉成為王后之後，雖然看似穩固了在王室中的地位，但實際上她和威廉、哈利王子的心結還未完全解開。拉文在書中表示，「威廉已明確表示，卡蜜拉是他父親的妻子，但不是他孩子的繼祖母。」威廉似乎認定，孩子唯一的祖母就是自己的親生母親黛安娜王妃。

▲▼威廉王子與卡蜜拉王后。（圖／達志影像／美聯社）

▲威廉王子與卡蜜拉王后。（圖／達志影像／美聯社）

卡蜜拉當年介入查爾斯和黛安娜的婚姻，且在2005年正式成為威廉與哈利的繼母，這些年來，威廉與哈利容忍她的存在，但從未對她產生過好感。而專門報導明星八卦的《國家詢問報》則指出，卡蜜拉其實也將威廉的三個小孩喬治王子、夏綠蒂公主和路易王子視為眼中釘，更是時常痛罵凱特王妃的教育方式。

匿名消息人士指出，在女王葬禮當天，喬治捏了夏綠蒂一下，讓夏綠蒂當場叫了一聲，這時站在前方的卡蜜拉立刻回頭對著兩人大罵，「你們毀了一切！」再對著旁邊的凱特王妃說，「你們這些小鬼是王室的恥辱，把他們兩個控制住，不然我就動手了！」

這讓夏綠蒂當場哭了出來，而凱特只能立刻安慰她，但葬禮結束後立刻找卡蜜拉對質，但匿名消息人士指出，「卡蜜拉根本不在乎，因為她讓喬治、夏綠蒂和凱特難堪的目的已經達成了。」

事實上，這麼多年以來，卡蜜拉一直看不慣凱特的教育方式，她認為凱特將喬治王子當成了一個平民，讓這個王位第二順位繼承人沒有正確的王室價值觀，而查爾斯似乎也同意這個看法。

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