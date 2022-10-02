曾文溪畔甜根子草開花　消防員化身大內高手防火宣導特別吸睛

▲台南市消防局大內分隊，於曾文溪畔石子瀨大內橋旁防水道路舉辦防火宣導活動，藉此增加防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

秋來臨、九月雪，曾文溪畔的甜根子草開花，讓整個河岸呈現一片白茫茫世界，如同一層白雪覆蓋，隨風搖曳相當漂亮，也吸引了許多遊客到曾文溪畔拍照，一覽曾文溪最美麗的時刻。

台南市消防局大內分隊，趁著秋季限定的甜根子草花海美景，於曾文溪畔石子瀨大內橋旁防水道路舉辦防火宣導活動，此次活動包含天搖地動、遠離火煙、機智配對等闖關遊戲，活動主題搭配寓教於樂的防災宣導，讓民眾體驗各種動、靜態的活動，也藉此增加許多防災知識。

為了灌輸民眾正確的消防觀念，特別設計了「機智配對」關卡，救人不只需要勇氣，也需要知識及常識的配合；消防員透過平時的防宣項目編製了各種主題(爆竹煙火安全、液化石油氣安全、抗震安全等等)做配對的組合，現場更有CPR+AED教學及居家用電安全範例教學。

日前中國吉林省長春市一家餐廳發生嚴重火災，據當地媒體報導，火災共造成多人死傷亡。當地警消單位調查後初步認定，事故為瓶裝液化石油氣罐（桶裝瓦斯）洩漏引發爆炸燃燒所致。藉此大內消防分隊提醒民眾瓦斯外洩緊急處置要把握「禁、關、推、離」四步驟，另外建議將建築物內瓦斯桶移至室外或屋外，住家才會安全又可靠。

大內消防分隊分隊長洪穰均表示，本次的活動主要是推廣防災防火的觀念，讓民眾實境參與加深印象；另外，面對重大的複合型災害越來越頻繁的狀態下，呼籲在「政府力量有限，民間資源無窮」的考量下，希望熱血的青年加入義消，共同守護大台南市民的生命與財產安全。

消防局第四大隊大隊長蔡國保也呼籲民眾對於日常用火、用電安全應該要小心謹慎，尤其使用液化石油氣，更需要將瓦斯桶移至室外或屋外且注意串接使用不馬虎；期待大家能多一分防災準備，少一分生命財產損失。