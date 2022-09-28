自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

▲▼環保局派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

行政院環境保護署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策已自7月1日起開始實施，台東縣環境保護局為持續推廣垃圾減量政策，並為民眾權益把關，陸續派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。

台東縣政府表示，縣內各連鎖飲料店家，須配合標示自備飲料杯省5元，並置於顯而易見處，引導消費者自備可重覆使用的容器買飲料，呼籲民眾養成自備環保杯於連鎖店家進行消費，不僅可以減少喝飲料產生的一次性垃圾，也能幫自己荷包減輕負擔。

▲標示置於顯而易見處，引導消費者自備可重覆使用的容器買飲料。

環保局指出，台東縣內共有207家連鎖店家，迄今已宣導近7成連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等店家，提醒並呼籲店家配合自備循環杯提供民眾5元差價優惠。另外，為配合環保署所公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」將政策推廣至夜市，環保局於台東四維夜市試辦循環杯租借活動，至10月30日前自備及租借循環杯，於夜市內購買飲品即可兌換宣導品，又有TTpush金幣可拿，歡迎大家一同響應。

臺東縣環保局提醒，民眾及店家若不了解自備環保杯享折扣的相關規定及資訊，可參考環保署網頁「一次用飲料杯問答集」(https://reurl.cc/leMNY9)，避免錯失權益；也提醒業者，應配合環保署實施垃圾減量政策，避免違反廢棄物清理法，環保局將持續輔導店家，為民眾權益把關，一起實際行動維護環境，打造臺東更優質的環境。