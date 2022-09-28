　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

▲▼環保局派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲▼環保局派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

行政院環境保護署「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」政策已自7月1日起開始實施，台東縣環境保護局為持續推廣垃圾減量政策，並為民眾權益把關，陸續派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。

▲▼環保局派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣政府表示，縣內各連鎖飲料店家，須配合標示自備飲料杯省5元，並置於顯而易見處，引導消費者自備可重覆使用的容器買飲料，呼籲民眾養成自備環保杯於連鎖店家進行消費，不僅可以減少喝飲料產生的一次性垃圾，也能幫自己荷包減輕負擔。

▲▼環保局派員至連鎖飲料店、連鎖便利商店等店家宣導，並感謝業者配合，一起用行動來維護環境。（圖／台東縣政府提供，下同）

標示置於顯而易見處，引導消費者自備可重覆使用的容器買飲料。

環保局指出，台東縣內共有207家連鎖店家，迄今已宣導近7成連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場等店家，提醒並呼籲店家配合自備循環杯提供民眾5元差價優惠。另外，為配合環保署所公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」將政策推廣至夜市，環保局於台東四維夜市試辦循環杯租借活動，至10月30日前自備及租借循環杯，於夜市內購買飲品即可兌換宣導品，又有TTpush金幣可拿，歡迎大家一同響應。

臺東縣環保局提醒，民眾及店家若不了解自備環保杯享折扣的相關規定及資訊，可參考環保署網頁「一次用飲料杯問答集」(https://reurl.cc/leMNY9)，避免錯失權益；也提醒業者，應配合環保署實施垃圾減量政策，避免違反廢棄物清理法，環保局將持續輔導店家，為民眾權益把關，一起實際行動維護環境，打造臺東更優質的環境。

►苗栗「豪華露營」6人包棟特價中！含兩餐還能烤肉超過癮

► 東森獨家 聲寶品牌月!下單抽電視、買就送家電!

ET快訊
9歲喬治學校耍大牌！嗆同學「我爸是未來國王，你小心點」
快訊／台股盤中下殺逾300點　國安基金：會設法穩住
醫曝BA.5慘況「不是發燒就是確診」！網哀號：這次很強
周玉蔻失控爆哭126秒　今晚《辣新聞》不上了
太陽會新竹分會長遭狂開10槍！　警逮6嫌
股票全賣慘賠600萬！　他怒衝銀行吼「通通換美金」
快訊／又1熱帶低壓生成！估24小時內成颱「洛克」
哈哈3歲女罹罕病！　星心疼揭病程：每晚祈禱能替她受苦

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

前瞻數位學習N0.1　台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

《3國智》收攤！納豆攜依依回歸　王少偉不捨哽咽：相信會再相見

人類首次「撞擊行星改道」　護地球！NASA測試成功

迪麗熱巴聽粉絲自稱老公：想得美！　被酸「沒別人漂亮」高EQ反擊

被女同學手上花束碰到　調皮弟回擊慘遭壓制XD

糖尿病恐截肢...怕拖累家人　躲橋下24天！重逢女兒淚崩

秋季孔子釋奠大典黃偉哲任正獻官　表達對教師感謝與敬意

自備環保杯省5元！台東全縣逐店訪查宣導　夜市試辦循環杯租借

台南市消防首位「金心獎」得主　顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

監警環遏阻囂張改裝車　2小時開罰49件召回檢驗47件

迎解封　台南就業中心10月首場徵才近千在地工作機會

邱奕勝接受贈書曝推動閱讀　助內厝里17年前成立桃園首座社圖館

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

「險詐88萬元！」台中驚傳多名區長LINE遭冒用　市府急籲別加入

提升消防救災戰力　落實繩索救援技能及火災搶救觀念

前瞻數位學習N0.1　台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

只有今天！麥當勞「6大品項買1送1」限時刮　大薯、麥克雞塊都有

王鴻薇戰周玉蔻「在地上打滾阿」　16年前畫面被挖出：太瘋狂

王思佳邀約還原「綠茶婊風波」！賴薇如再開槍：不同層次的人

三媽漲價不怕！老饕公開「1家平價火鍋」CP值破表：吃自助區就賺了

把哈士奇當成狼　女獵人po「血腥剝皮照」被罵回嗆：狗我也照殺

SEMI：2022年全球晶圓廠設備支出叩關千億美元　達新高

帶76歲母知本泡溫泉竟半夜失蹤　警消地毯式尋獲她躺水溝失溫

怕「吉」了！法官單場4次保送上壘　洋基睽違2年分區封王

「NCC成蘇貞昌小弟、蔡英文玩物」　國民黨團3要求：陳耀祥下台

國際民航組織大會仍排除台灣 　國台辦：主權國家才有資格參加

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

地方熱門新聞

險詐88萬！台中多名區長LINE遭冒用　

超越藍綠！　台中林文仲、林詠興父子拚里長、議員都上榜

監警環遏阻囂張改裝車罰49件

顏維廷搶救心肌梗塞獲肯定

台南就業中心首場徵才近千在地工作機會

落實繩索救援技能及火災搶救觀念

台南力推科技執法再增18處路口

自備環保杯省5元　台東逐店訪查宣導減塑

蛋餃還布丁　彰化志工吉祥物爆紅

台南「生生用平板」18所重點學校正式啟動

農水署首家職場互助教保中心　桃管處開幕

雲林3國中小學　獲教育部教學卓越金質獎

網傳屏東新園自來水水質有問題　台水回應了

2022桃園市議員選舉131人參選　力拚63席次

更多熱門

相關新聞

手機加碼回收　屏東環保局送好禮

手機加碼回收　屏東環保局送好禮

屏東縣環保局為強化手機回收效益，於10月辦理手機回收加碼活動，在環保局、家樂福及各鄉(鎮、市)公所等共設置37個回收站，邀請民眾將家中不再使用之手機，於活動期間內將其交付37處回收站，即可兌換1瓶環保洗碗精及有機會獲得環保署提供之筆記型電腦與手機等多項獎項。

逛夜市只帶一個碗！妹子用「1物」裝地瓜球

逛夜市只帶一個碗！妹子用「1物」裝地瓜球

一年積500咖啡紙杯　她嚇壞改用環保杯：省5元超讚

一年積500咖啡紙杯　她嚇壞改用環保杯：省5元超讚

逛夜市被當牧羊犬　3汪尷尬微笑

逛夜市被當牧羊犬　3汪尷尬微笑

南消一大隊配合樹人國小消防演練

南消一大隊配合樹人國小消防演練

關鍵字：

自備環保杯環保局訪查宣導夜市試辦循環杯租借

讀者迴響

熱門新聞

解封急診塞爆　醫：我錯了！現在就開始還債了

吵架賭氣離開娘家　女半路被6男性侵

女大生打點滴癱瘓　澎湖三總要賠1551萬

快訊／南宮珉穩交7年女友！宣布結婚

明年要過苦日子！　學者示警：和2008年金融海嘯的情況一樣

萬里沙灘戲水兄弟雙亡　弟遺體凌晨尋獲

北漂夫妻罹肝癌　醫師：燉排骨加它像在服毒

周玉蔻爆哭126秒！訪陳時中被剪輯成「愛心男女影片」

哈哈3歲愛女罹患罕見病！　星心疼揭病程

快訊／台南民宅凌晨大火　1女驚逃

好市多上架新玩具！網笑：想換電視可以買

即／高雄12行政區「10/2大停水」46萬戶受影響

浴室矽利康發霉！網曝神招

小媽媽約砲暈船！　拋夫棄子最後慘被一句話打醒

每鍋貴20元！三媽臭臭鍋宣布「全台漲價」

更多

最夯影音

更多
網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷

網紅「吸血鬼老師」Eko結婚了！　婚禮合照掀熱議：一家人都好酷
孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

孫德榮開炮「網紅亂象」吸粉創業　嗆：粉絲追你變一堆負債怎麼辦！

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

視訊看診遇地震病人不見了　醫師抬頭愣住：我要逃嗎？

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

尪睡一半夢到「在標槍」　突舉妻腳扔出...她傻眼

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

周玉蔻被「正妹記者」惹怒　彎腰喊：這麼漂亮還不清楚

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面