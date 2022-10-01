幕後／為同台黃國昌討論到深夜　黃珊珊「把餅做大」謀跨黨支持

記者陳家祥／台北報導

無黨籍台北市長參選人黃珊珊昨晚突然調整行程，1日上午幫時代力量港湖區議員參選人陳志明站台，同時也獲得前立委黃國昌力挺，「如果我是台北市民，國昌這一票一定投給黃珊珊」。據了解，黃珊珊團隊昨晚為此事討論至深夜才敲定此行程，目標是要擴大基本盤、創造更多話題與聲量；幕僚也透露，未來還會繼續尋找類似的跨界對象合作，尋求支持。

據了解，此次站台是由曾加入時代力量的黃珊珊競總策略長翟本喬居中牽線，得知此訊息後，擔任榮譽總幹事的柯文哲與黃珊珊、競選幕僚等，昨日一路開會到接近午夜，才敲定更改行程幫陳志明站台，並與黃國昌同框、獲其表態支持。

黃營人士透露，團隊經內部討論後，認為這是一個把餅做大的好機會，畢竟今年的選舉沒有太多的波瀾，還是要創造更多話題與聲量、結合更多的合作夥伴，延伸觸角擴大接觸選民。

該人士指出，把餅做大，擴大第三勢力支持，方向雖正確，卻仍然還有顧慮，但黃珊珊、柯文哲對此安排都正面看待。但為了避免選民錯亂，同時也顧及民眾黨在該區提名的參選人陳宥丞心情，黃珊珊在現場致詞時，也提到自己是要交棒給陳宥丞，只是希望再多一席第三勢力。

據了解，黃珊珊團隊在討論此事時，就有定調若陳宥丞說「不」，就不會安排此行程，但最後經溝通後，陳態度大方，才順利促成此事。而陳宥丞也在受訪時說，過去政治人物都習慣在國人間製造對立和矛盾，這個規劃是很好的示範，選舉過程可以找到更多合作對象來為百姓做事時，這是一個最好的證明。

幕僚觀察，黃國昌形象相當兩極化，非常明確的有喜歡、討厭他的群眾，但很多人都低估他的影響力，他現在只是失去政治舞台，但能量還在，更不用說還有一定數量的鐵桿支持者。

▲黃國昌表態力挺無黨籍台北市長參選人黃珊珊。（圖／翻攝自黃珊珊臉書）