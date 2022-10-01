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生動描寫小動物和機器間友情　廖嘉文奪全國圖畫書創作獎特優

▲▼「全國學生圖畫書創作奬」今（1日）舉行頒獎典禮。（圖／藝教館提供）

▲廖嘉文以《嗶波與可麗》獲得全國學生圖畫書創作奬大專組特優。（圖／藝教館提供）

記者許敏溶／台北報導

「全國學生圖畫書創作奬」今（1日）舉行頒獎典禮，今年獲得「特優」創作靈感多來自內心情感的抒發，其中獲得大專組優勝廖嘉文作品《嗶波與可麗》，以小動物和機器間的友情及探險為主軸，使用活潑鮮艷色調的幾何構成圖像，跳脫一般圖畫書以手繪插畫為主的風格，讓小朋友在閱讀時能對造型及配色有耳目一新的體驗與感受，更深獲評審青睞。

國立台灣藝術教育館持續舉辦「全國學生圖畫書創作奬」，今年邁入第17屆，累計2萬餘名學生參賽，今年則有184所學校、1120名學生的751 件作品參選，最終共有99件（含特優、優選、甲等及入選）從中脫穎而出，並在今天下午頒獎。

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▲▼「全國學生圖畫書創作奬」今（1日）舉行頒獎典禮。（圖／藝教館提供）

▲「全國學生圖畫書創作奬」今天舉行頒獎典禮。（圖／藝教館提供）

主辦單位藝教館指出，今年獲得「特優」作品的創作靈感，多來自內心情感的抒發，像是獲得大專組優勝的《嗶波與可麗》，作者廖嘉文以小動物和機器間的友情及探險為主軸，劇情輕快地從一個平凡的小城鎮發展開來，跳脫常規的圖畫書風貌；評審也表示，該作品簡單俐落的色塊與線條，加上有點漫畫式的對話框和分鏡方式，筆調輕鬆，是一本第一眼就會被濃郁的色彩所吸引的小品，純熟的繪畫技巧，若能在故事寫作上努力，相信未來會有很不錯的發展。

▲▼「全國學生圖畫書創作奬」今（1日）舉行頒獎典禮。（圖／藝教館提供）

▲「全國學生圖畫書創作奬」今天舉行頒獎典禮，武曉霞司長（中）頒發國小組得獎學生獎狀。（圖／藝教館提供）

此外，林子毓則以《沒有臉的人》的作品，拿下高中（職）組特優，藝教館表示，該作品發揮尋找愛與被愛的想像，造型與技巧表現出色，低彩度的色彩搭配主角圍巾的金黃，隱約暗示灰色生活的一抹微光，成熟內斂的視覺風格，是難得的佳作。

而國中組吳爾祜，則以《十四歲的生日禮物》拿下優勝，藝教館指出，吳爾祜在小學、國中階段已三度獲得特優，展現無比旺盛的創作力，今年得獎作品，以得到的生日禮物貫穿繪製整個故事，溫馨又感人，構圖多以特寫鏡頭呈現，讓讀者聚焦在主題上，素描與水彩混合構成的畫面自然交融，展現純熟的創作技法。

▲▼「全國學生圖畫書創作奬」今（1日）舉行頒獎典禮，吳爾祜獲得國中組優勝，也是三度獲得優勝。（圖／藝教館提供）

▲吳爾祜以《十四歲的生日禮物》拿下今年獲得國中組優勝，也是三度獲得優勝。（圖／藝教館提供）

為了推廣兒童文學，藝教館特別結合「全國學生圖畫書創作奬」與「教育部文藝創作獎」得獎作品，分別在9月18日至10月16日在藝教館第3展覽廳，11月16日至12月4日則在宜蘭縣政府文化局，12月7日至12月25日在台南生活美學館進行聯合展出，相關巡迴展訊息可至藝教館網站查詢，歡迎全國喜愛圖畫書及創意故事的大小朋友入場參觀，一起感受天馬行空的想像魔力。

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關鍵字：

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