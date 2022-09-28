首次參賽就奪大獎　台東稅務局獲透明晶質獎特優機關

▲稅務局團隊所展現的透明、效率、創意及凝聚力，評審委員留下深刻的印象。 （圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

台東縣稅務局依循「開放、整合、創新」建構「廉能東稅、智慧創新」的優質稅政，參加今年法務部廉政署年度「透明晶質獎」，自全國18個參獎機關脫穎而出，獲頒最高榮耀「特優」肯定，稅務局表示，這是東部首次有行政機關參與評獎，並獲致最高榮耀，極具意義，顯見東部不落人後，未來將持續推動簡政便民工作與廉能服務，贏得更多鄉親的信任。

台東縣稅務局表示，「透明晶質獎」評獎制度，是法務部廉政署透過外部第三方公正角色參與評審，肯定機關廉能治理成果與效益，藉由「透明晶質獎」選拔會做事、有效能的機關，展現機關對廉能治理的承諾，提出亮點、樹立標竿，獲取民眾信賴。

▲東部首次有行政機關參與評獎，並獲致最高榮耀，極具意義，顯見東部不落人後，

此項獎項經嚴謹評核，評審認為台東縣稅務局明確揭示廉能治理的方向與決心，對外藉由機關網站與線上服務展現了資訊行政的透明，對內則透過提升同仁專業知能等方式，防制風險事件發生，同時鼓勵創新，針對轄區遼闊的台東，隨時設想與相關單位合作或強化公私協力機制，提供簡政便民措施，創新建構「稅務行動化智能服務平台」、「稅籍ｅ起查」、「數位退稅免出門」，獲得2021年智慧城市創新應用獎殊榮，廉能之創新措施更擴散至其他縣市運用，對於稅務局團隊所展現的透明、效率、創意及凝聚力，評審委員留下深刻的印象。

稅務局進一步說明，此次能夠榮獲「透明晶質獎」特優優績殊榮，固然是對稅務團隊展現「整合」、「創新」之「快行政」具體的肯定；不過，因網路資訊科技快速發展，民眾對於公共服務的需求更加多元，稅務局將持續傾聽民眾心聲，以最少的資源，透過創意發想，導入人性科技、跨域合作、公私協力、公共參與、族群包容等策略，翻轉交通不便、人口老化、數位落後、疫情考驗等劣勢，達成廉能東稅，建立溫暖透明的租稅環境及稅務文化，以廉能稅政贏得民眾的信賴。