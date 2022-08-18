學生秀藝術慰藉人心　藝教館選出33校團隊至全國展演到年底

▲藝教館選出33校優秀藝術團隊，到全國各地展演，圖為北市敦化國中弦樂團。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受到疫情影響，民眾外出觀賞藝術表演機會減少，台灣藝術教育館為推廣學生表演藝術活動，從133件全國表演藝術類競賽榮獲優等以上優秀團隊中，選出33所學校，即日起到12月10日到全國各地的演藝廳、校園、鄰近社區、戶外場地及離島等地，進行表演藝術推廣，讓在疫情下民眾，感受到藝文慰藉。

為推廣學生表演藝術活動，台灣藝術教育館主辦111年「好優Show學生藝團活動」，徵選來自全國表演藝術類競賽榮獲優等以上優秀團隊，到全台及離島各地演出，申請學校高達133件，最終遴選出33所學校。

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藝教館表示，在這疫情時代，民眾更需要藝文的慰藉，而獲選團隊演出內容相當多元，從音樂、鄉土歌謠，到創意戲劇、舞蹈等，涵蓋現代與傳統各類表演藝術，並特別安排曲目的導聆解說，演後示範教學及互動，拉近觀眾與舞台間的距離，讓各地區民眾能感受未來主人翁的熱情和表演藝術的薰陶，並融入平常生活。

▲▼藝教館選出33校優秀藝術團隊，到全國各地展演，上圖為南投縣立民和國中合唱團，下圖為高雄市龍華國中。（圖／記者許敏溶攝）

這次活動將持續到12月10日，藝教館指出，有許多深具意義演出，例如北市敦化國中弦樂團為表達對醫護人員的祝福及敬意，到宜蘭縣蘭陽博物館演出，還特別邀請宜蘭醫療院所人員及志工來欣賞音樂會；曾獲第32屆傳藝金曲獎最佳演唱獎入圍的南投縣立民和國中，今年演出亮點為合唱團擅長的布農歌謠及東南亞曲目，結合日月潭的美景，帶來精彩又獨特的視聽饗宴。