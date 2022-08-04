　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

一年攔除水體垃圾30公噸　花蓮連3年獲河面攔除考核『特優』

▲▼花蓮於110年度全國水體垃圾攔除考核評比，獲環保署頒發特優獎項表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼花蓮於110年度全國水體垃圾攔除考核評比，獲環保署頒發特優獎項表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於110年度全國水體垃圾攔除績優縣市考核評比中績效卓越，並於08月01日接受由環保署頒發特優獎項表揚，花蓮在比項評比已連續三年獲得佳績。

▲▼花蓮於110年度全國水體垃圾攔除考核評比，獲環保署頒發特優獎項表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

為避免河川垃圾流入海洋，花蓮縣政府自2018年起向環保署爭取經費補助，積極辦理縣管河川清除河面垃圾，並建構攔除廢棄物之管理機制，導入系統化方式進行河面垃圾清除管理作業，亦配合環保署年度垃圾攔除考核計畫強化執行效益，其考核內容包含攔除作業、巡檢作業及淨溪活動辦理。

▲▼花蓮於110年度全國水體垃圾攔除考核評比，獲環保署頒發特優獎項表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣環保局及水巡守隊志工合作，建立「定期清、立即清、緊急清」河川垃圾攔除管理及巡檢機制。

縣府建設處表示，維護河川清淨可謂不易，花蓮縣幅員遼闊地形狹長，地面水體水路錯綜複雜。2020年起，縣府建設處與花蓮縣環境保護局及水巡守隊志工通立合作，建立河川垃圾攔除管理及巡檢機制，強調「定期清、立即清、緊急清」；同時辦理淨溪活動邀請民眾一起參與，共同響應維護河川清淨。花蓮縣政府將持續加強巡檢、垃圾攔除等作業，確保地面水體環境之清淨，持續推動永續發展理念，落實河川減汙與清理等工作，與鄉親共同守護洄瀾淨土。

統計2021年花蓮縣河川、區域排水等水體，所攔除人為棄置垃圾量約30公噸，其中多數為塑膠類及玻璃類等，維護環境人人有責，花蓮縣政府呼籲民眾共同維護地面水體環境清淨，檢舉或通報垃圾棄置行為，可撥打花蓮縣政府1999縣民熱線免付費服務，或花蓮縣環境保護局24小時免費陳情專線0800-06666或客服專線03-8233131。

►暑假必備「法式玩具廚房」激殺5.1折！又美又好玩，大人小孩都滿意

ET快訊
中共軍演英業達董座說話了　「讓他封啊！沒有關係」
小琉球遊客多一倍！　漁民停止作業3天：當作躲颱風
國台辦點名制裁4家台企！　一文看各公司回應
中駐歐盟使團「史上第一狠」開罵G7！　一長串網震驚
美國參院延審「台灣政策法」　彭博：白宮出手踩煞車
桃園上空爆不明「紅色亮光」狂閃1hr　鄭明典揭真相
陸連3天軍演　他看捷運上民眾滑手機：這比較可怕
國防部、外交部網站「被癱瘓」　她憂問：蔡英文真能保護台灣？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄農改場展示節時又省力噴藥車　農友喊蓋讚！

田間中暑熱衰竭「符合職災理賠」　屏東縣府籲農民加入農保

一年攔除水體垃圾30公噸　花蓮連3年獲河面攔除考核『特優』

桃園遷入人口逐年遞減！　黃敬平：數據顯示不再是移居首選

鬼月超夯景點！新北版「亞洲地獄幽魂」　石門金剛宮體驗遊地府

新北板橋花市備戰迎七夕　傳遞愛意買花首選不踩雷

表揚信義區模範父親、好人好事　林右昌提前祝賀父愛如山

「桃園生命園區」進度延宕　市議員質疑二期工程無法如期完工

表揚暖暖區模範父親、好人好事　林右昌盼社會各界學習效法

2022全國優質東方美人茶賽頒獎　參賽點數較去年增加1成

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

秀英被《Lucifer》逼瘋：SHINee安靜！　自爆「想當C位」…潤娥出題快發飆XD

《友情旅行》大讚朴炯植帥...V：那我呢？　崔宇植目標「搶走朴敘俊5個廣告」

英籍男「挺裴洛西訪台」　總統府外喊：台灣是國家！

實測講電話「給東西就拿」　遞滅火器、石板！友人全收

解放軍預告軍演3天！「6大區域」幾乎包圍台灣

高雄農改場展示節時又省力噴藥車　農友喊蓋讚！

田間中暑熱衰竭「符合職災理賠」　屏東縣府籲農民加入農保

一年攔除水體垃圾30公噸　花蓮連3年獲河面攔除考核『特優』

桃園遷入人口逐年遞減！　黃敬平：數據顯示不再是移居首選

鬼月超夯景點！新北版「亞洲地獄幽魂」　石門金剛宮體驗遊地府

新北板橋花市備戰迎七夕　傳遞愛意買花首選不踩雷

表揚信義區模範父親、好人好事　林右昌提前祝賀父愛如山

「桃園生命園區」進度延宕　市議員質疑二期工程無法如期完工

表揚暖暖區模範父親、好人好事　林右昌盼社會各界學習效法

2022全國優質東方美人茶賽頒獎　參賽點數較去年增加1成

Uber Eats 將公布最新代言人？網友熱議名單驚見天王組合！

金蘭「無添加醬油」獨家特價！自然黃豆發酵　烹調更安心

超商「滿額折百」優惠來了！加碼10元喝大罐奶茶　哈根達斯只要53元

IE瀏覽器還能「復活」　外媒曝Windows 11一招可開啟

想穿「露下乳泳衣」旅拍！男友爆氣大吵...她嘆：記錄身體有錯嗎

裴洛西訪韓慘遭冷落？南韓總統、外長全缺席　稍早已抵南韓國會

無敵星星消失？1歲嬰3個月後重複確診！　二陽「病毒量更高」

夾進整支哈根達斯！超罪惡「雪糕可頌」限時2周開吃了　

111年公務人員特考司法官考試　拍板增列需用名額20名

中國報復軍演形同封鎖　英業達董座挺台積電：打台灣就什麼都沒有

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

地方熱門新聞

即／桃園凌晨1點天空傳巨響！居民驚醒

快訊／解放軍戰機起飛！台南機場多架戰機升空　當地人聽巨響嚇傻

桃園遷入人口減　黃敬平：不再是移居首選

新北版「亞洲地獄幽魂」　石門金剛宮體驗遊地府

歡迎裴洛西抵台！雲林小籠包攤商買一送一贈出200份

台東46人甩肉500公斤　醫：關鍵在飲食

高雄9行政區明天大停水！影響逾14萬戶

板橋花市備戰迎七夕　買花首選不踩雷

大陸暫停進口農產品　雲林縣公佈受影響廠商45家

恐怖七夕情人節　花警叮嚀網友會面安全6守則

彰化蛋黃酥大放送！愛台灣力挺裴洛西　她霸氣買10盒

一年攔除水體垃圾30公噸　花蓮連續3年獲特優

愛台灣！賣蛋黃酥力挺裴洛西　訪台時數待越久送越多

桃園南崁百人吃瓜做民調　四成送瓜給智堅

更多熱門

相關新聞

日本「垃圾模型」根本最無用發明

日本「垃圾模型」根本最無用發明

「無用發明」有很多，但日本設計師藤原麻里菜的最新創作絕對是數一數二，此次攜手製造商秋東精工（SYUTO）打造出「垃圾組裝模型」，以常見的廢紙團為靈感，將零件一一組裝即可完成，一組產生2個垃圾，讓不少網友發笑。

雲林推動「包材回收」　今起斗六2示範點開跑

雲林推動「包材回收」　今起斗六2示範點開跑

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

高雄鼠窩Day5完結篇　清出30噸垃圾

退租點交旺季來臨！　4眉角必掌握「以免吃大虧」

退租點交旺季來臨！　4眉角必掌握「以免吃大虧」

2天半清出14.6噸垃圾！高雄鼠窩驚人對比照曝

2天半清出14.6噸垃圾！高雄鼠窩驚人對比照曝

關鍵字：

攔除水體垃圾公噸考核特優

讀者迴響

熱門新聞

桃園上空爆不明亮光！持續1hr↑狂閃畫面曝

快訊／解放軍軍演倒數　國防部官網遭駭癱瘓

大陸若出一招「台灣就差不多了」　前陸軍副司令：美國也幫不了我們

蕾菈又遭傳「做過酒店」影片外流　否認回嗆：素質低

預言神書提到裴洛西訪台？網見8句傻了

今天七夕！8大禁忌注意了　床上別放「這1物」

情侶年收450萬買房怨活得累　過來人揭問題點

房客不繳租金！房東「能斷水電嗎？」　過來人教1招

露營在退燒？1條件成立立刻砍半

高雄女遭撞腦漿流出亡　熱心男「拼命求救」心死：她不再動了

共軍軍演　專家：想讓飛彈越過台上空

快訊／共軍出招！首次派無人機侵擾金門　陸軍射信號彈驅離

擦撞轎車！低胸妹「道歉誠意破表」車主秒笑　網狂重播

口譯妹4度打斷裴洛西！專業口譯員說話了

快訊／直擊！新竹幻象戰機一早「掛彈升空」

更多

最夯影音

更多
80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳

80歲嬤北宜攔車沒人停…　司機開1km回頭：我載妳
小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

小S二女兒公開身高體重超自律！　英文自介流利網讚：沒有口音

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

台美混血語文力超強！　狂切換12種口音說中文

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西來了！下機畫面曝光　身穿粉色西裝前往君悅飯店

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

裴洛西訪台大陸民眾反彈　「台灣是國土、別瞎折騰」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面