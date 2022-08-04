一年攔除水體垃圾30公噸　花蓮連3年獲河面攔除考核『特優』

▲▼花蓮於110年度全國水體垃圾攔除考核評比，獲環保署頒發特優獎項表揚。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府於110年度全國水體垃圾攔除績優縣市考核評比中績效卓越，並於08月01日接受由環保署頒發特優獎項表揚，花蓮在比項評比已連續三年獲得佳績。

為避免河川垃圾流入海洋，花蓮縣政府自2018年起向環保署爭取經費補助，積極辦理縣管河川清除河面垃圾，並建構攔除廢棄物之管理機制，導入系統化方式進行河面垃圾清除管理作業，亦配合環保署年度垃圾攔除考核計畫強化執行效益，其考核內容包含攔除作業、巡檢作業及淨溪活動辦理。

▲花蓮縣環保局及水巡守隊志工合作，建立「定期清、立即清、緊急清」河川垃圾攔除管理及巡檢機制。

縣府建設處表示，維護河川清淨可謂不易，花蓮縣幅員遼闊地形狹長，地面水體水路錯綜複雜。2020年起，縣府建設處與花蓮縣環境保護局及水巡守隊志工通立合作，建立河川垃圾攔除管理及巡檢機制，強調「定期清、立即清、緊急清」；同時辦理淨溪活動邀請民眾一起參與，共同響應維護河川清淨。花蓮縣政府將持續加強巡檢、垃圾攔除等作業，確保地面水體環境之清淨，持續推動永續發展理念，落實河川減汙與清理等工作，與鄉親共同守護洄瀾淨土。



統計2021年花蓮縣河川、區域排水等水體，所攔除人為棄置垃圾量約30公噸，其中多數為塑膠類及玻璃類等，維護環境人人有責，花蓮縣政府呼籲民眾共同維護地面水體環境清淨，檢舉或通報垃圾棄置行為，可撥打花蓮縣政府1999縣民熱線免付費服務，或花蓮縣環境保護局24小時免費陳情專線0800-06666或客服專線03-8233131。