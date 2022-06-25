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暑假到藝教館作夢　11個繪本故事屋激發孩子想像與創造力

▲▼「夢境漫遊：繪本藝術」年度主題展下週二（28日）起登場。（圖／台灣藝術教育館提供）

▲台灣藝術教育館「夢境漫遊：繪本藝術」年度主題展，28日起登場。（圖／台灣藝術教育館提供）

記者許敏溶／台北報導

為推廣美感教育，加上暑假即將到來，台灣藝術教育館今年推出「夢境漫遊：繪本藝術」特展，今年以繪本藝術為年度主題，打造「晚安屋」、「夢境房」二大展區，透過國外經典與台灣原創繪本，打造11個繪本故事屋，藉由故事場景的立體化，猶如愛麗絲夢遊仙境的愛麗絲，激發孩子的想像與培養孩子的創造力。

為鼓勵民眾在暑假期間持續學習，教育部結合所屬館所、故宮博物院及文化部所屬文化機構，聯合舉辦「MUSE大玩家-探索知識COOL」為主軸的「Muse 大玩家」系列活動，共計有超過380場次講座、620場次研習、410場次營隊及5300場次展演活動，讓民眾與孩子在暑假期間，到社教與文化機構，享受精彩多元的學習活動。

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▲▼為鼓勵民眾暑假探索知識，教部與故宮及文化部推5300場展演活動。（圖／記者許敏溶攝）

▲為鼓勵民眾在暑假探索知識，教部與故宮及文化部推出5300場展演活動。（圖／記者許敏溶攝）

配合教育部活動及推廣美學教育，台灣藝術教育館每年策辦不同主題展，今年夏天企劃年度主題展「夢境漫遊：繪本藝術」展，邀請來自台、日、法、美等國的繪本創作者和精采的圖像作品共同參與，藉由科技互動、影像、聲音與視覺，帶孩子走入繪本的新世界，並感受它的奇幻與奧妙，展覽從6月28日至9月25日止，在藝教館第1及第2展覽廳展出，活動相關訊息可到網站查詢

藝教館指出，今年選擇題材多樣的繪本藝術為年度主題，透過國外經典與台灣原創繪本，打造11個繪本故事屋，藉由故事場景的立體化，猶如愛麗絲夢遊仙境的愛麗絲，跟著三月兔跳進未知的領域，穿梭一本本精彩的繪本場景，最重要的是，繪本能激活孩子的想像，有利於孩子創造力的培養，是場有趣而富教育性的展覽。

這次展覽依作品內涵分成「晚安屋」、「夢境房」二大展區，藝教館表示，展出內容包括入選義大利波隆那插畫展的張筱琦《哪邊是哪邊》，作品透過無限鏡的穿透空間，讓大家一窺繪本的無限創意，還有國際安徒生大獎得主湯米．溫格爾的傳世經典繪本《三個強盜》，用孩子純真的想像，擦拭大人久被蒙塵的良善之心，以及經典繪本《校外教學到月球》，約翰．海爾以寂靜的太空為發想，紀念阿波羅11號登月五十週年。

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