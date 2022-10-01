直擊／萬人造勢登場！　陳時中自介：我喜歡唱歌今年開始戒菸

▲陳時中競選總部今天正式成立，現場喊萬名支持者力挺。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）

記者呂晏慈、杜冠霖、詹宜庭／台北報導

衛福部前部長陳時中拚戰台北市長選舉，1日下午包括總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、前副總統陳建仁均出席競選總部成立大會力挺，現場喊破兩萬人出席，旗海飛揚。陳時中先透過宣傳影片自我介紹說，「大家好，我是陳時中，我喜歡唱歌，今年剛開始戒菸，也跟你們一樣愛台北」，引發支持者一陣笑聲。而陳時中的二兒子陳彥安也現身會場，站在騎樓下聆聽父親致詞。

去年疫情嚴峻期間，網路層流傳一部陳時中脫罩飄歌的影片，引發輿論譁然，但後來陳回應這部影片是疫情平穩、可以聚餐期間拍的，然而為了避免負面效應，陳時中近期競選台北市長期間，從未公開唱歌，就算接受電視節目專訪時被主持人拱唱歌，也謙稱要搭配歌詞才會唱，「封麥」的舉動引發關注。

而在今天陳時中競選總部成立大會上，陳時中登場前先播放一段自我介紹影片，陳在影片中表示，一片土地最重要的是人，如果沒有照顧到人就沒意思了，「認真就輸了，我不這麼認為」，他相信認真的把份內工作做好，也認真地度過每一天，事物就能一步步的變好，把事做好講起來很容易，但這句話背後需要一種決心，願意相信努力就會有收穫，珍惜看重每位共事的夥伴，也明白改變需要時間。

陳時中說，台北必須前進，也必須創新，一個城市有著那麼多的能量，「我們無法再停滯4年」，生活於台北的每一位市民朋友，都是我們最好的夥伴，自由與民主得來不易，這樣多元的價值需要彼此一起來守護，「大家好，我是陳時中，我喜歡唱歌，今年剛開始戒菸，也跟你們一樣愛台北，請讓我有機會為你們服務，讓台北更好，台灣共好」。