LIVE／綠大咖齊挺陳時中競總成立　兒操刀競總設計曝

記者呂晏慈、杜冠霖／台北報導

台北市長選舉倒數56天，民進黨台北市長參選人陳時中競選總部成立大會1日下午登場，包括身兼黨主席的總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌，以及擔任競總主委的前副總統陳建仁等「大咖」都將站台力挺，由《ETtoday新聞雲》為您全程直播。

▼陳時中競選總部成立 。（圖／記者宋良義攝）



據指出，陳時中競總選址於2020年蔡英文競選連任同一地點，內部的打卡牆、陳設設計都出自陳時中二兒子陳彥安之手，今天中午就有不少民眾前往拍照打卡留念。

▲陳時中競選總部設置電視牆。（圖／記者林敬旻攝，下圖同）



陳時中與太太孫琬玲育有二子，大兒子陳思元和父親一樣選擇從醫，二兒子陳彥安則投入設計領域，今年加入陳時中的競選團隊擔任創意總監，近期不少活動都能看到他的身影，而競選總部的所有陳設、背板、留言互動區等，全都出自他的巧思。

值得一提的是，競選總部內特別設計留言黑板、意見扭蛋、書櫃區，並設置記錄陳時中目前拜訪各個行政區的洞洞板，記錄陳時中參選以來前往社子島、南機場、永康街，還有各個參香請益行程的點點滴滴，包括基隆市長林右昌、無黨籍台北市議員林亮君、無黨籍台北市議員參選人吳崢均贈花表達祝福。

今天造勢大會現場共排放2200張紅色塑膠椅，預計下午2點正式入場，除了廣邀醫藥界、工程界、會計師、台派社團、宗教團體等社會力後援會與會，台北市黨部也動員支持者共襄盛舉，入場時還能拿到一張印有陳時中照片的2023年年曆。

▼競選團隊推出2023年年曆供支持者索取。（圖／記者呂晏慈攝）