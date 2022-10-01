國民黨控蔡其昌找議員助理「假街訪」　籲蔡英文踹共、蔡其昌道歉

▲國民黨今(1)日召開記者會批評蔡其昌陣營假街訪、真抹黑。（圖／國民黨提供）



記者詹宜庭／台北報導

國民黨1日召開記者會表示，民進黨台中市長參選人蔡其昌陣營在網路媒體上發佈的街訪影片，安插民進黨議員助理假扮一般路人發言，批評國民黨市長參選人盧秀燕市政，痛批「根本是自導自演的『假街訪、真抹黑！』」，要求民進黨主席蔡英文出面說明、蔡其昌出面道歉。

國民黨文傳會主委洪孟楷指出，網路媒體製作標題為「風向臺灣」的影片，但卻被踢爆有多位受訪者是民進黨議員的助理，且影片最後才於右下角標上「DPP合作贊助」，質疑「合作贊助是否就是民進黨出錢給網路公司做街訪？民進黨在怕什麼？在遮掩什麼？為什麼不敢讓全國國人知道？原來民進黨的合作贊助就是自導自演，是假街訪、真抹黑。」

洪孟楷痛批，此影片在支持蔡其昌的社群中瘋傳，明明是民進黨議員助理卻假扮成一般路人，這不是抹黑，什麼才是抹黑？這樣的證據代表民進黨就是一條龍的造假，先由中央廚房合作贊助製作影片之後，再由特定群組轉發分享、造謠抹黑。

副發言人郭音蘭開嗆，這段街訪影片看似是台中市民評價市政，但影片當中所謂的紀先生、張先生其實都是台中市議員張耀中的助理、影片當中的劉先生則是民進黨籍台中市里長候選人劉東潤。

郭音蘭表示，影片中的受訪者都只寫是民眾，但卻未註明「里長候選人」等身分，呼籲「蔡其昌站出來講清楚說明白，到底假裝是隨機街訪批評盧秀燕的企劃是誰做的？這些假路人是誰安排的？用這樣的假街訪帶風向的方式影響選舉，蔡其昌應出來道歉！」

針對國民黨指控，民進黨發言人黃彩玲回應，影片中出現的議員助理、里長，也是台中人、台中市民，受訪時說出自己的心聲，也是民意的表現，街頭民眾本就有不同意見，市民對市政有不同意見，難道就不是民意嗎？國民黨不要害怕民意，不要急著看到黑影就開槍。

黃彩玲強調，民進黨與網路平台合作的內容，只要是與政治相關的合作案，依法必須揭露，也會具名負責，發布內容皆會接受檢驗。關於國民黨指稱的影片，相關內容並未造假，該影片為Yahoo拍攝的街頭民眾心聲的工作帶，影片尚未完成，也還未正式發布於Yahoo的頁面。