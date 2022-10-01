「藍營領頭羊」啟動全台輔選　侯友宜：為國家好好做事

▲新北市長侯友宜出席2022北北基桃眷村文化節聯合行銷記者會 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／新北報導

新北市長侯友宜昨到高雄輔選柯志恩，今天下午到台北輔選市議員參選人張斯綱、柳采葳，被外界解讀侯友宜作為藍營領頭羊啟動輔選行程，對此，侯友宜1日表示，大家都是並肩作戰、守護國家，「讓我們這塊土地未來會更好，所以好好做事情、團結一致。」

侯友宜、柯文哲今出席北北基桃聯合行銷眷村文化節，自2019年起北北基桃四市約定聯合行銷，順序為每年由桃園、台北、新北、基隆輪流舉辦，2020年起四市市長皆於桃園出席、去年因疫情無法舉辦實體活動，但四市首長仍於線上同框，今年輪到新北市舉辦，鄭文燦跟林右昌卻雙雙缺席，改由副市長代表出席。

侯友宜表示，團隊只要有志一同，大家就團結在一起好好做事，不管是在哪一個地方，「只要我有能力的話，我們都是並肩作戰，守護我們國家，然後好好的做事情，讓我們這塊土地未來會更好，所以好好做事情、團結一致。」

對於媒體詢問，柯、侯兩人今天都在台北輔選會不會有較勁的感覺？侯友宜表示，個人該做個人的事情，「我們大家就是希望我們努力讓我們國家會更好吧，讓我們大家可以過一個好日子，所以大家一起拚，拚一個好日子。」