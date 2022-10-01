沈家鳳把小型工程當政績　姚正玉：凸顯政治陋習

▲姚正玉質疑小型工程的預算來自市府，議員沈家鳳把小型工程當政績，如何監督市政。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

國民黨徵召台南市第一選區市議員參選人姚正玉，近日豎立多幅提問對手民進黨議員沈家鳳問政表現的街頭看板，沈家鳳竟把一堆小型工程當做成績單回應，姚正玉表示，沈家鳳有虧民代職責，且已被惡質綁椿式政治所困。

姚正玉表示，市議員的主要職責，除了為民服務外，更重要的是監督市政、審查預算。她提問沈家鳳「四年任期為大新營做了什麼？」沈家鳳卻只提列一堆小型工程清單。

姚正玉表示，道路、水溝、路燈等小型基礎工程都很重要，但最清楚基層狀況的是各地里長、鄰長。許多地方公共設施建設，都是里鄰長們長期反映民瘼、共同辛苦爭取來的成果；沈家鳳議員實在不該在選舉時就割稻尾、整碗捧走，全部攬為自己的成績單裡。

姚正玉指出，民進黨在台南執政30年，小型工程長期被當成籠絡議員的籌碼、工具，無論是綠營護航派大家雨露均霑，或只把資源給自己親信人馬，背後都是一黨之私的利益分贓，目的都在為選舉綁樁、固樁。

姚正玉表示，執政者將小型工程當成恩給式的利益，分贓給自己政黨、派系議員，議員被行政資源綁架，變成了護航派，本該為民喉舌、監督市政、看緊人民荷包的職責因此被繳械，這是非常惡質的政治文化陋習。

姚正玉強調，監察院審計部對市府施政執行情形，每年都會提出檢討報告，政策缺失及浪費公帑的項目多如牛毛，甚至不乏有單位被糾正、官員被彈劾者；但試問，四年來為何都沒有看到沈家鳳議員反對、批評過任何一項錯誤政策？也沒有看到她擋下或刪除任何一筆浪費民脂民膏的預算經費？

姚正玉表示，沈家鳳議員只是分贓政治、利益共生結構的其中一人而已。議會的護航派太多，敢說真話、敢於揭弊的力量卻太少，這是台南市競爭力衰退重要原因。呼籲選民票投姚正玉，從換人做、革除綁樁文化陋習開始，讓真正的監督力量進入議會，一步步推動地方進步。

沈家鳳臉書指出：「有人說這些都是小工程，家鳳認真看待，地方的大小事, 政府的小小事鄉親父老的大大事，莫嫌事小而不為」。